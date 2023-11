Maltempo in Toscana: nuove piogge in arrivo, ma da lunedì 13 è tregua. Le previsioni

Firenze, 11 novembre 2023 – Nuovi temporali ed esondazioni a Prato, un sabato di pausa dal maltempo e una domenica, quella di domani 12 novembre, in cui sono attese nuove piogge. La buona notizia, per chi vive nelle zone alluvionate della provincia di Prato e della piana fiorentina, è che da lunedì dovrebbe arrivare finalmente una tregua di qualche giorno dal maltempo.

Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, anche le temperature saranno in aumento. Una sorta di estate di San Martino che dovrebbe però far da preludio ad un nuovo peggioramento previsto per la fine della prossima settimana, tra giovedì 16 e venerdì 17. In questo caso però – fanno sapere gli esperti – dobbiamo attendere i prossimi giorni per avere delle conferme.

Per la giornata di oggi, 11 novembre, è comunque prevista un’allerta gialla sulla costa per forte vento e mareggiate. Fino alla prima parte della giornata, forti raffiche di Ponente sull'Arcipelago a nord di Pianosa e sulla costa centrale.

Prosegue l'allerta meteo arancione nelle zone alluvionate

Moto ondoso in aumento fino a mare agitato sulla costa centro-settentrionale e in Arcipelago, in particolare a nord di Capraia e lungo il litorale pisano e livornese. Domani mare fino ad agitato a nord dell'Elba per la prima parte della giornata.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni

Sabato 11 novembre

Parzialmente nuvoloso con maggiori schiarite sul nord-ovest. Nebbia su Mugello e Valdarno medio. Ampie schiarite ovunque già nel corso della mattinata e per tutto il pomeriggio. Tendenza ad aumento della nuvolosità dalla sera. Venti: moderati occidentali con rinforzi in mattinata su costa e Arcipelago. Mari: molto mossi. Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 12 novembre

In mattinata molto nuvoloso o coperto con precipitazioni di debole-moderata intensità in trasferimento dalle zone occidentali a quelle orientali. Miglioramento dal pomeriggio con residue precipitazioni sulle zone centro-meridionali. Venti: deboli/moderati di direzione variabile. Moderati di Ponente sulla costa livornese. Mari: molto mossi a nord di Capraia, mossi a sud. Temperature: in calo sulle zone orientali. Pressoché stazionarie altrove.

Lunedì 13 novembre

Molto nuvoloso in mattinata con possibili pioviggini sulle zone centro-settentrionali, eccetto i rilievi più alti e i versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino. Tendenza a schiarite dal pomeriggio. Venti: tra deboli e moderati di Libeccio. Mari: molto mossi a nord di Capraia. Mossi altrove. Temperature: minime in aumento sulle centro-meridionali, stazionarie altrove. Massime pressoché stazionarie.

Martedì 14 novembre

In mattinata molto nuvoloso sulle zone interne dove saranno possibili locali pioviggini; velato altrove o temporaneamente nuvoloso. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio. Venti: tra deboli e moderati di Libeccio. Mari: tra mossi e molto mossi. Temperature: in aumento.