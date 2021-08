Maenza (Latina), 28 agosto 2021 - E' un paese arroccato su una collina a 350 metri sul livello del mare. Con uno splendido panorama e a circa 110 km da Roma. Maenza è un comune che sta facendo parlare di sé per avere messo in vendita le prime due case a un euro ciascuna. Diciamo subito che si tratta di case in questo momento inagibili e che devono essere ristrutturate.

Ma l'amministrazione pensa che chi ha dei soldi da parte possa fare di queste due case un interessante investimento e, perché no, anche un luogo dove passare qualche ora in relax lontano dalla città. O addirittura farne la prima abitazione e quindi mettere in atto una scelta di vita radicale. Lo scopo è quello di ripopolare il borgo. Ci sono già esempi del genere anche in altre regioni, Toscana inclusa. A Montieri ad esempio il Comune aveva messo in vendita immobili da ristrutturare a prezzo simbolico.

La proposta di Maenza passa ovviamente dai social e il sindaco Claudio Sperduti ha pubblicizzato a più riprese l'iniziativa anche con dei video proprio di fronte ai due appartamenti in vendita. Sul sito del Comune ci sono tutte le informazioni oltre ai pdf dei documenti delle case e qualche foto. La manifestazione di interesse deve pervenire entro il 28 agosto. Ma per chi non è in tempo, il Comune di Maenza preparerà altre offerte. D'altronde, questi immobili non abitabili sono diventati un peso, spiega il Comune, per i proprietari. Un peso soprattutto fiscale, dovendo pagare tasse per un bene di cui non si gode. Adesso questa opportunità che punta a ripopolare il borgo.