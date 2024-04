9 aprile 1927: quando un intero cast andò in prigione. E Mae West divenne un mito

Firenze, 9 aprile 2024 – Era il 9 aprile del 1927 quando Mae West, e insieme a lei e tutto il cast, vennero arrestati per oscenità dopo aver portato in scena per 375 repliche a Broadway la commedia ‘Sexy’. Tra gli oltre 325.000 spettatori che videro lo spettacolo, c’erano anche giudici e alcuni membri del corpo della polizia e dell'ufficio del procuratore, che presero provvedimenti. Il fatto non fece che amplificare la notorietà dell’attrice, che quella commedia l’aveva scritta oltre che interpretata. E così il nome di Mae West divenne popolarissimo in tutto il mondo. Al punto che l’iconica bottiglia della Coca Cola, somigliante ad una silhouette femminile e non a caso chiamata 'Contour', sarebbe stata probabilmente ispirata proprio dalle curve dell'attrice sex symbol. La bottiglia fece la sua prima comparsa nel 1916. Il prototipo tuttavia risale al 1915, una trentina di anni dopo la commercializzazione della bibita, e fu ideato da Earl R. Dean, della Root Glass Company di Terre Haute, in Indiana. Paradossalmente, quel prototipo fu scartato perchè ritenuto inadatto alle macchine imbottigliatrici, ma ispiro' lo stesso le forme della bottiglia definitiva che entrò in commercio l'anno successivo. E poi c’è l’iconico divano a forma di labbra, progettato da Gufram nel 1970. Il divano Bocca, perfetta incarnazione della bellezza astratta femminile, dalle linee morbide ed avvolgenti, è stato esposto nei più importanti musei del mondo compresi il Louvre, il Museum of Applied Art and Science di Sydney e il Design Museum di Monaco. Prende ispirazione proprio dalle labbra di Mae West, anzi più esattamente dal ritratto che ne fece Salvador Dalì nel 1935 ed ha la particolarità di avere i due angoli leggermente differenti, proprio come le labbra umane, e per questo quindi ancora più seducente. Nasce oggi Kristen Stewart nata il 9 aprile del 1990 a Los Angeles. Oggi compie 34 anni. "Non sono come alcune star che affrontano la carriera in modo tattico - spiega la Bella di 'Twilight' -. Io non riuscirei a farlo, non fa parte di me e di come concepisco il lavoro. Tutti i progetti li affronto con entusiasmo". In ‘Spencer’ ad esempio ha interpretato la principessa Diana. Per quel ruolo si è letteralmente trasformata, il broncio sul viso, la piega ai lati dei capelli imitata da migliaia di donne, lo sguardo triste nella Principessa del Galles. Il film si concentra nel weekend in cui una Diana sofferente e fragile, decise di riprendersi la vita: era il Natale del 1991 trascorso con la famiglia reale nel castello di Sandrigham nel Norfolk spartanamente tenuto al gelo per scelta della regina Elisabetta. Tre giorni di disperazione e di tentativi di smarcarsi dalla vita di corte mentre i fotografi avevano scatti solo per lei. “Il tocco di Diana è irraggiungibile – ha spiegato Kristen Stewart - è stato un impegno grande interpretarla, mi è piaciuta la sua follia, imprevedibilità, l'ansia di essere libera in un contesto che era davvero una gabbia dorata in cui anche togliersi le scarpe e correre era vietato. I suoi vestiti erano come un'armatura. Ecco, spero di aver fatto capire quanto fosse vitale e libera".