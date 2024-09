“L’uomo senza riposo. Oltre le manipolazioni del pensiero unico”, il libro di Lombardo

Arezzo, 9 settembre 2024 – Uscirà il prossimo 15 settembre, il nuovo saggio filosofico, con taglio divulgativo, della scrittrice di origine aretina Lucrezia Lombardo. Il libro, intitolato “L’uomo senza riposo. Oltre le manipolazioni del pensiero unico”, è pubblicato dall’editore romano GFE- collana Disallineati e vanta la prefazione del Direttore editoriale Gianluca Ferrara, scrittore, autore per “Il fatto quotidiano” e già Senatore della Repubblica e membro del Consiglio d’Europa.

Il libro va a completare l’analisi della società che Lombardo ha avviato in due opere precedenti, “L’alunno” (Divergenze 2019) -libro dedicato al disagio giovanile e vincitore del Primo posto al “Premio Letterario Nuovi Saperi”- e “Due saggi dirompenti” (Divergenze 2022), testo relativo al difficile problema dell’origine della coscienza, nonché al rapporto tra essa e la biopolitica (testo finalista al “Premio Carver 2023”, presso il Salone del Libro di Torino).

“L’uomo senza riposo”, è un saggio che intende indagare, senza maschere, l’odierna situazione politica internazionale, nonché decostruire le cause dell’attuale crisi antropologica, culturale e valoriale.

Per farlo, la scrittrice parte da alcune domande: qual è la differenza che separa “l'essere umano cosciente” dall'intelligenza artificiale? Quale il destino dell’individuo nell'odierna epoca di crisi, in cui ogni certezza pare erodersi?

Rispondendo a tali quesiti, Lombardo dà vita a una lucida analisi dell’epoca contemporanea, mettendo in luce il fenomeno di una crescente inconsapevolezza negli individui, dovuta a una pianificata destrutturazione morale dell'essere umano. Una condizione finalizzata a riprogrammare, in modo pervasivo, le persone in automi e consumatori bramosi di oggetti, creando frustrazione e infelicità. Il testo, analizzando altresì la crescente avanzata dell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul presente e sul futuro prossimo, propone, come via di resistenza alla distruzione, il recupero della dimensione coscienziale individuale. Quest'ultima, difatti, in quanto “essenza” morale e qualitativa dell'essere umano, è la sola via percorribile, per opporsi alla logica che genera l'uomo senza riposo: un soggetto privo del contatto con la propria interiorità, luogo in cui si originano la capacità di pensare, la libertà e la relazione. Oltre a smascherare il sistema di potere contemporaneo e a svelarne gli occulti meccanismi, il libro individua soluzioni concrete all'odierna crisi, affinché si arresti la distruzione in corso.

