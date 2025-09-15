Arezzo, 15 settembre 2025 – Lunedì 22 settembre sciopero indice generale da USB Lavoro Privato
USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero generale per la giornata di lunedì 22 settembre.
L'astensione collettiva dal lavoro è indetta per l'intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.
Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall'accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.