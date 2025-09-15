L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovane rapinato FirenzeGabriele CottiniRissa SpeziaReliquia AcutisElezioni ToscanaCapannina Armani
Acquista il giornale
CronacaLunedì 22 settembre sciopero indice generale da USB Lavoro Privato
15 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Lunedì 22 settembre sciopero indice generale da USB Lavoro Privato

Lunedì 22 settembre sciopero indice generale da USB Lavoro Privato

Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall'accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001

sei

sei

Arezzo, 15 settembre 2025 –  Lunedì 22 settembre sciopero indice generale da USB Lavoro Privato

USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero generale per la giornata di lunedì 22 settembre.

L'astensione collettiva dal lavoro è indetta per l'intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.

Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall'accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata