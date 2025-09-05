Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaSuicidio assistitoBalneazione Forte dei MarmiVendemmiaMorta Linda TomeiLocale vip Santanchè
Acquista il giornale
CronacaL'ufficio Giostra: precisazione sul tabellone targa Buratto
5 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. L'ufficio Giostra: precisazione sul tabellone targa Buratto

L'ufficio Giostra: precisazione sul tabellone targa Buratto

«iI processo di correzione è stato curato dalla Consulta dei Quartieri che ha adottato, nella modifica, il criterio secondo il quale il centro era perfettamente aderente al centro della targa sostituita, cosicché i giostratori potrebbero contare sul punteggio del cinque posizionato nella stessa identica porzione del tabellone»

buratto

buratto

Arezzo, 5 settembre 2025 –  L'ufficio Giostra: precisazione sul tabellone targa Buratto

«In merito alle misure dei nuovi cartelloni della targa del Buratto, ristampati per l'edizione della Giostra di settembre con le misure rispondenti a quanto stabilito dal regolamento tecnico e in uso ai quartieri dalla prima giornata di prova, si precisa che il processo di correzione è stato curato dalla Consulta dei Quartieri che ha adottato, nella modifica, il criterio secondo il quale il centro era perfettamente aderente al centro della targa sostituita, cosicché i giostratori hanno potuto contare sul punteggio del cinque posizionato nella stessa identica porzione del tabellone.

L'auspicio è che questa ulteriore precisazione serva a chiudere definitivamente la questione relativa alla ristampa dei tabelloni senza ulteriori illazioni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata