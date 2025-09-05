Arezzo, 5 settembre 2025 – L'ufficio Giostra: precisazione sul tabellone targa Buratto

«In merito alle misure dei nuovi cartelloni della targa del Buratto, ristampati per l'edizione della Giostra di settembre con le misure rispondenti a quanto stabilito dal regolamento tecnico e in uso ai quartieri dalla prima giornata di prova, si precisa che il processo di correzione è stato curato dalla Consulta dei Quartieri che ha adottato, nella modifica, il criterio secondo il quale il centro era perfettamente aderente al centro della targa sostituita, cosicché i giostratori hanno potuto contare sul punteggio del cinque posizionato nella stessa identica porzione del tabellone.