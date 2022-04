Tragico incidente in Giordania, tornate a Perugia le colleghe ferite di Lucia Menghini

Articolo : Lucia Menghini, morta in Giordania: l'esperienza in tv e il ricordo del conduttore Liorni

Articolo : Giovane medico muore in un incidente stradale in Giordania: gravi due amiche

Perugia, 20 aprile 2022 - Sono tornate in Italia nella serata di mercoledì le due giovani dottoresse specializzande rimaste gravemente ferite nei giorni scorsi in Giordania in un incidente stradale nel quale è morta Lucia Menghini, tirocinante anestesista di 31 anni. Le tre erano in vacanza insieme. Le due dottoresse ferite sono ora a Perugia, ricoverate nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale.

Sono state trasferite dalla Giordania con un volo di Stato dell'Aeronautica militare atterrato all'aeroporto del capoluogo umbro. A bordo - riferisce l'Azienda ospedaliera perugina -, l'équipe sanitaria guidata dal professor Edoardo De Robertis, direttore della struttura complessa di terapia intensiva e della Scuola di specializzazione che ha coordinato le operazioni del trasferimento. Dell'équipe hanno fatto parte anche un altro medico e due infermieri.