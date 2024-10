Ponte Buggianese (Pistoia), 2 ottobre 2024 – Festa grande a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di ieri, come riporta Agipronews, sono stati vinti 28.250 euro in seguito alla combinazione 11-23-90 sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche una vincita da 12.975 a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito ben 7 milioni di euro, per un totale di 959 milioni da inizio anno.