Firenze, 22 dicembre 2021 - Tentano la fortuna i toscani, che sperano di uscire dal periodo di crisi con un viaggio, un'auto, una casa nuova o anche solo rimpinguando il conto corrente per vivere sereni almeno dal punto di vista economico. Sono 386mila i biglietti della Lotteria Italia che si stima verranno venduti nella regione per l'edizione 2021, il 27 per cento in più dello scorso anno. Al 20 dicembre 2021 i biglietti venduti erano 336mila, in in crescita del 12 per cento rispetto ai tagliandi staccati per l'intera edizione 2020.

Secondo i dati ufficiali raccolti da Agipronews, il dato rappresenta il 6 per cento delle vendite totali in tutta Italia, a quota 5,7 milioni di biglietti, ed è destinato a salire ancora nel periodo di Natale, fino all'estrazione del prossimo 6 gennaio. Lo scorso anno, nelle ultime due settimane prima del fatidico appuntamento, la crescita delle vendite è stata del 15 per cento. La stessa percentuale applicata al dato 2021 porterebbe quindi il dato della Toscana a oltre 386mila biglietti, il 27 per cento in più rispetto al 2020.

Complessivamente, in tutta Italia, la crescita della Lotteria Italia è stata del 43 per cento. Tra le regioni, è la Lombardia la regina del le vendite della Lotteria Italia, con 1,6 milioni di biglietti, circa il 30 per del totale. Secondo il Lazio, stabile con 687mila biglietti distribuiti finora (sempre al 20 dicembre), cresce la Campania con 490mila biglietti, (+27 per cento sul dato complessivo 2020). Nella top 4 delle regioni con la maggiore percentuale di vendite figura anche l'Emilia Romagna, con 421mila biglietti.

L'estrazione finale ci sarà, come ogni anno, il 6 gennaio 2022. Il premio di prima categoria è di 5 milioni di euro. Sono inoltre previsti altri quattro premi di prima categoria ed eventuali ulteriori premi di categoria inferiore, il cui importo sarà determinato il giorno dell’estrazione dal Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle lotterie dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti. E’ inoltre possibile partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri comunicati durante la trasmissione televisiva abbinata “Soliti Ignoti – Il ritorno”. Il biglietto è acquistabile anche online su www.lotteria-italia.it.