Libri Gratis 2025-2026: al via il bando della Regione Toscana. Ecco a chi è rivolto

Firenze, 28 aprile 2025 – E’ possibile presentare domanda per Libri Gratis, il bando promosso dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì, per sostenere l’acquisto dei libri di testo da parte delle famiglie con Isee fino a 15.800 euro. L'obiettivo è favorire l'accesso all'istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2025-2026.

La domanda si presenta dal 28 aprile al 28 maggio 2025 esclusivamente online attraverso il portale della Regione, all'indirizzo: www.regione.toscana.it/scuola/app-LibriGratis.

A chi è rivolto

Il contributo è destinato a studentesse e studenti:

residenti in Toscana;

di età inferiore a 24 anni (23 anni e 364 giorni compresi);

(23 anni e 364 giorni compresi); con Isee inferiore o uguale a 15.800 euro;

iscritti per l'a.s. 2025-2026 a un istituto scolastico pubblico o paritario secondario di primo o secondo grado con sede in Toscana o in una regione confinante.

Non rientrano nel bando le spese per la dotazione libraria dei corsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) delle Agenzie formative della Toscana, né i testi delle scuole serali, dei Cpia, cioè i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, o delle scuole carcerarie.

Importo del contributo

Il valore del contributo varia a seconda della classe frequentata, calcolato in base ai prezzi medi dei libri in Toscana. Gli importi previsti vanno da un minimo di 137 euro (per esempio per la seconda e terza media) a un massimo di 348 euro (per la prima e terza superiore).

Come e quando presentare domanda

Le domande possono essere presentate dal 28 aprile al 28 maggio 2025 collegandosi al sito dedicato. L’accesso all'area personale richiede l’uso di uno dei seguenti sistemi di identificazione digitale, ovvero Spid, Cie o Cns. La domanda può essere compilata dal genitore o tutore se lo studente è minorenne o direttamente dallo studente (o dal suo tutore) se è maggiorenne.

Per ogni figlio è necessario presentare una domanda separata.

I dati richiesti comprendono:

il codice Isee (con Dsu valida),

i dati personali e scolastici dello studente,

il codice Iban per l'accredito del contributo (intestato o cointestato al richiedente).

In caso di difficoltà nella compilazione, è possibile ricevere assistenza rivolgendosi ad un Punto digitale facile della Toscana. Per trovare il punto più vicino e prenotare un appuntamento è disponibile la pagina dedicata sul sito della Regione.

Il bando è finanziato con risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027.

Tutti i dettagli sul bando sono disponibili anche sul portale di Giovanisì, cliccando qui.