Arezzo, 28 aprile 2025 – Il Maggio dei libri a San Giovanni Valdarno

Piazze del Sapere più ricche e attrattive che mai grazie alla campagna nazionale nata per sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Quattro presentazioni a Palomar, un reading musicale e un’esposizione di tavole illustrate

Mercoledì 7 maggio prende il via a San Giovanni Valdarno l’edizione 2025 del Maggio dei Libri, con un programma articolato in cinque appuntamenti di grande rilievo. Gli incontri fanno parte della rassegna “Le Piazze del Sapere”, iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop locale e, per questa edizione, anche con la libreria Feltrinelli Point di Arezzo.

La rassegna si inserisce nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, nata per sottolineare il valore sociale della lettura e dei libri come strumenti fondamentali per la crescita personale, culturale e civile. Intelleg(g)o è il tema della quindicesima edizione per ribadire l’insostituibile valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali: una palestra mentale continua in grado di condurre i lettori oltre la superficie delle cose e facendo loro sviluppare consapevolezza e senso critico.

San Giovanni Valdarno, recentemente riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura (istituto autonomo del Ministero della Cultura) e dall’ANCI come “Città che legge” per il triennio 2024-2026, conferma con questa iniziativa il proprio impegno nella promozione della lettura attraverso eventi di alto profilo culturale. Il prestigioso riconoscimento attesta l'attività costante del Comune nella realizzazione di progetti volti a incentivare l’abitudine alla lettura e la partecipazione culturale dei cittadini.

“Siamo felici – le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – di presentare Il Maggio dei Libri, il cartellone di questo mese di Palomar – Casa della Cultura, molto ricco come ogni anno, ma quest’anno in particolare arricchito da presenze nazionali di alto profilo. Saranno con noi, il 7 e l’8 maggio, Paola Mastrocola e Luca Ricolfi, autori di numerosi volumi su temi che spaziano dalla scuola alla società contemporanea, e, l’11 maggio, Vanni Santoni, che presenterà la sua ultima opera, un complesso romanzo d’amore. Siamo veramente soddisfatti perché siamo riusciti a dare un respiro nazionale alle presentazioni ospitate nella nostra Casa della Cultura, offrendo anche uno stimolo alla lettura, elemento fondamentale nella vita quotidiana che, a mio avviso, deve essere sempre più valorizzato, promosso e sostenuto, anche dalle istituzioni”.

“Per questo Maggio dei libri – ha sottolineato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – abbiamo voluto costruire un cartellone molto significativo, con autori di rilievo pubblicati da editori nazionali importanti, senza dimenticare la promozione del nostro territorio e delle eccellenze che ospita. In cartellone anche il consueto ‘Palomar espone’, che comprende arricchimenti nella sala Davide Sassoli di Palomar; in questo caso illustrazioni e disegni molto suggestivi di Gregorio Monechi. Il programma si inserisce all'interno della campagna Il Maggio dei Libri, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura. Dato che il tema di quest'anno è Intelleg(g)o, così abbiamo voluto dedicare questo mese delle Piazze del Sapere alla lettura come mezzo di conoscenza e comprensione del reale, concentrandoci non solo sulla narrativa, ma anche sulla saggistica di qualità, e sulle bellezze del nostro territorio, da vivere e da ‘leggere’ come un libro. Un ringraziamento infine ai volontari del servizio civile, da anni uno dei pilastri fondamentali delle attività di Palomar, che nel mese dedicato alla Giornata dell'Europa arricchiranno Palomar con un ‘dialogo a due voci’, in cui l'Europa sarà richiamata, a testimoniare l'attenzione delle giovani generazioni per la storia, i valori e le prospettive che l'Europa esprime”.

Da qui la scelta di autori che parlano di attualità e romanzi contemporanei, oltre a uno spazio dedicato ai volontari del servizio civile, colonna portante di Palomar, e al nostro territorio con il Trekking in Pratomagno, senza dimenticare le esposizioni. L'importanza della lettura e il successo di Palomar si confermano ancora una volta, consentendoci di realizzare un maggio intenso. Inoltre, il riconoscimento di Città che legge per San Giovanni Valdarno ci dà ulteriore slancio per proseguire su questa strada”.

Il primo appuntamento, mercoledì 7 maggio alle ore 17,30, vedrà protagonista Paola Mastrocola con la presentazione del suo ultimo romanzo “Il dio del fuoco” (Einaudi). Dopo i saluti istituzionali del sindaco Valentina Vadi, l’incontro sarà moderato dal giornalista e scrittore Filippo Boni. Il romanzo racconta la storia del dio Efesto, abbandonato dalla madre Era perché nato debole e deforme, salvato dalle ninfe Teti ed Eurinome e cresciuto negli abissi marini. Attraverso una scrittura profonda e poetica, Mastrocola esplora i temi del dolore, dell’abbandono e della creatività come forma di riscatto, evidenziando come i miti antichi continuino a parlare alla nostra interiorità.

Giovedì 8 maggio, sempre alle 17,30, sarà ospite il sociologo Luca Ricolfi, che presenterà il saggio “Il follemente corretto. L'inclusione che esclude e l'ascesa della nuova élite” (La nave di Teseo). Dopo i saluti del sindaco Valentina Vadi, l’incontro sarà moderato dal giornalista Jacopo Storni. Ricolfi propone un’analisi lucida della deriva del politicamente corretto, individuando nella sua trasformazione uno strumento di esclusione e censura. Il saggio alterna riflessioni teoriche a esempi concreti, offrendo uno spaccato sulle dinamiche culturali e sociali che contribuiscono alla nascita di una nuova élite distante dal sentire comune.

Domenica 11 maggio sarà invece il momento di Vanni Santoni, che presenterà il romanzo “Il detective sonnambulo” (Mondadori). Ambientato in una Parigi contemporanea, il libro racconta la storia di Martino, giovane emigrato dall’Italia, e del suo amore complicato per Johanna, ragazza misteriosa e sfuggente. Dopo la sua scomparsa definitiva, Martino intraprende una ricerca che lo porta a incrociare la strada di Tanya e del criptomilionario Manfredi Contini della Torre, in un intreccio di amore, amicizia e denaro. Una storia profondamente radicata nell’attualità, che invita a riflettere su quanto le vicende personali possano influenzare, o essere travolte, dalla Storia. In dialogo con l’autore il giornalista David Allegranti.

Martedì 27 maggio, Le Piazze del Sapere proseguiranno con il reading musicale “Dialogo a due voci”, in cui Sara degl’Innocenti al pianoforte e Ylenia Galeota come voce narrante proporranno un percorso tra musica e letteratura. Gli intermezzi musicali, tratti da opere di Bach, Beethoven, Brahms e Yiruma, si alterneranno alla lettura di testi di Carmen Covito, Chicca Gagliardo e Daniela Losini. L’iniziativa è curata dai volontari del Servizio Civile Universale.

Sabato 31 maggio, alle 17,30, si terrà l’ultimo incontro della rassegna con la presentazione del libro “Trekking con i bambini nel Pratomagno. 33 itinerari in Pratomagno di Claudia Dominici” (Monti Raffaele), in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno. Saranno presenti l’autrice e le guide ambientali escursionistiche Frenks Tassi e Antonio Magnelli. L'iniziativa sarà arricchita da un laboratorio creativo per bambini e famiglie. Il volume propone itinerari adatti ai più piccoli, testati personalmente dal gruppo “Bambini in montagna”, e arricchiti da giochi, leggende e racconti. Una guida pensata per stimolare nei giovani esploratori la curiosità e il piacere della scoperta dei sentieri e dei borghi del Pratomagno, trasformando ogni escursione in un’avventura formativa e indimenticabile. E l’8 giugno la Pro Loco organizza una passeggiata in Pratomagno sui sentieri della guida.

All’interno del programma “Palomar espone”, dedicato alla promozione dei giovani artisti del territorio, sabato 10 maggio sarà inaugurata la mostra “Il mondo di Greg”, che raccoglie una selezione di tavole illustrate di Gregorio Monechi. Interverrà per l’occasione Mattia Rutilensi, docente dell'ISIS Valdarno. Gregorio Monechi, nato a Figline Valdarno nel 1988, ha coltivato fin da giovane la passione per l’arte figurativa e il disegno, formandosi prima all’istituto professionale R. Magiotti nella sezione grafica pubblicitaria, poi diplomandosi al Liceo Artistico L. B. Alberti. Dopo gli studi ha intrapreso un percorso lavorativo nella ristorazione, esperienza che ha arricchito la sua visione artistica grazie al confronto con ambienti diversi. Successivamente si è perfezionato in illustrazione presso la Scuola Internazionale di Comics tra Torino e Firenze. Le opere esposte rappresentano soggetti e paesaggi immaginari, nati dall’osservazione della realtà e trasformati in visioni alternative, interpretazioni personali di ambienti, persone e situazioni quotidiane. La mostra propone un viaggio attraverso mondi e prospettive differenti, invitando il visitatore a scoprire nuove chiavi di lettura della realtà che ci circonda.

“Palomar - aggiunge Sandra Gambassi, Palomar Casa della cultura – si conferma un luogo dove si possono consultare libri, usare i computer, dove i ragazzi più piccoli possono fare ricerca e le famiglie partecipare agli incontri a loro dedicati. Abbiamo percorsi di alfabetizzazione digitale rivolti agli adulti e agli anziani. Palomar vuole essere una casa per tutti, non solo per San Giovanni ma per tutto il Valdarno: molti utenti infatti arrivano anche dai territori limitrofi. Le Piazze del Sapere rappresentano uno dei momenti principali della nostra attività: oltre ai servizi tipici di una biblioteca, offriamo occasioni di incontro su argomenti che spaziano dalla storia alla letteratura, dalla sociologia all’attualità, come accadrà appunto a maggio. Sono momenti di riflessione aperti a persone di tutte le età, pensati per chi ha voglia di aprirsi, di riflettere e di acquisire strumenti fondamentali per comprendere meglio la società e il mondo in cui viviamo”.