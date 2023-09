Levane, dissuasori per allontanare gli uccelli

Arezzo, 29 settembre 2023 – E’ partito stamani il secondo intervento di ripulitura in Piazza della Fiera a Levane presa di mira da stormi di uccelli che stanno creando disagio ai cittadini. Una situazione costantemente attenzionata dall’Amministrazione comunale che, in collaborazione con la Asl, sta affrontando e monitorando la criticità, anche per la vicinanza alla piazza di un plesso scolastico. Contemporaneamente alle operazioni di pulizia, oggi verranno installati dissuasori acustici che emettendo richiami registrati di rapaci hanno la funzione di allontanare i volatili. Gli strumenti entreranno in funzione ogni giorno, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, per una settimana.