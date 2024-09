Arezzo, 28 settembre 2024 – Le sanzioni della Magistratura della Giostra ai responsabili dei fatti del 1° settembre Il commento del sindaco Alessandro Ghinelli

Sui fatti accaduti in occasione della Giostra del Saracino del 1 settembre si è espressa la magistratura della Giostra che ha deciso sanzioni particolarmente severe per gli autori degli episodi avvenuti durante il corteo storico prendendo anche provvedimenti altrettanto esemplari nei confronti del quartiere al quale i responsabili dei fatti fanno riferimento e al quale saranno decurtati 2/3 del contributo annuo.

“Sono sinceramente rammaricato per quanto successo e per le conseguenze alle quali gli episodi del 1 settembre hanno condotto. I provvedimenti e le sanzioni emesse dalla magistratura non possono che essere condivise rispondendo a pieno alle aspettative che a nome dell’intera Amministrazione, e di molta parte del mondo della Giostra, avevo espresso. Sulle spalle del sindaco stanno in definitiva le responsabilità di gran parte della manifestazione, che nel corteo storico trova la rappresentazione più visibile e più libera dai condizionamenti degli esiti delle carriere, che in molti, e non solo aretini, possono ammirare senza dover temere per la loro incolumità. È un dispiacere che la nostra manifestazione più popolare rappresentativa ed amata debba subire un giudizio così pesante, ma non può davvero correre il rischio di lasciare spazio ad atteggiamenti violenti. Mi auguro che questa decisione riporti tutto a quella sana passione che la Giostra rappresenta per Arezzo, e per tutti e quattro i quartieri, nessuno escluso”, ha commentato il sindaco Alessandro Ghinelli.