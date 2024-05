Lavoro, Poste Italiane assume portalettere in Toscana. Come candidarsi

Prato, 30 maggio 2024 – Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da assumere a tempo determinato sul territorio di Prato, ma anche a Siena, Pistoia e Massa Carrara. Per candidarsi restano pochi giorni: la scadenza dell'offerta di lavoro, pubblicata sul sito di Poste Italiane, è infatti fissata a lunedì 3 giugno 2024.

I requisti per partecipare alla selezione

Per partecipare alla selezione non sono richieste conoscenze specialistiche. E' sufficiente essere in possesso del diploma di scuola media superiore o della laurea, anche triennale, e della patente in corso di validità, idonea per la guida dei mezzi aziendali.

L'iter di selezione

Dopo aver inviato la domanda, i candidati ritenuti adeguati alle esigenze dell'azienda riceveranno, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, un'email da parte di "[email protected]" con il link al test di ragionamento logico e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Superata la prima fase, i candidati potranno essere contattati per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida, che sarà effettuata su un moto mezzo 125 cc a pieno carico di posta, sia un colloquio.

Come candidarsi

Per candidarsi basta inviare la propria candidatura rispondendo all'offerta di lavoro pubblicata sul sito di Poste Italiane a questo link. Come prima cosa, cliccando su “Invia candidatura ora”, sarà richiesto di inserire la propria email, quindi dovrà essere compilato un form per creare il profilo personale (è possibile anche importare le informazioni dal proprio profilo LinkedIn). L'offerta di lavoro scade lunedì 3 giugno 2024.