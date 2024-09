Arezzo, 27 settembre 2024 – L’assessore Giovanna Carlettini incontra i dirigenti Asl del servizio veterinario

Positivo incontro tra l’assessore alla tutela dei diritti degli animali Giovanna Carlettini, i tecnici dell’ufficio ambiente e i dirigenti del servizio veterinario della Asl Toscana sud est Giorgio Briganti e Fabio Parca. Alla riunione ha partecipato anche Alessandra Capogreco dell’Enpa.

“È stato un confronto a 360 gradi – rileva l’assessore – sui tanti aspetti che possono coinvolgere gli animali presenti nel territorio, dalle sterilizzazioni dei gatti al rinvenimento dei piccoli di fauna selvatica in situazioni di difficoltà. A dimostrazione di come l’amministrazione comunale presti sempre molta attenzione a queste problematiche e come al riguardo non agisca in solitaria ma privilegi un approccio collaborativo con le altre istituzioni competenti e il mondo dell’associazionismo”.