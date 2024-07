Orbetello, il caldo uccide la vita in laguna: “Necessari milioni”

Orbetello (Grosseto), 23 luglio 2024 – Regione Toscana e Comune di Orbetello uniti nel richiedere allo Stato la rapida approvazione della legge sulla Laguna di Orbetello: "In quanto – sottolineano il governatore Eugenio Giani ed il sindaco Andrea Casamenti – servono interventi strutturali e le risorse per poterli effettuare. Finalmente c’è interesse da parte dello Stato, che sta discutendo la legge alla Camera, e sia da parte delle forze di maggioranza che dall’opposizione".

Giani ieri è arrivato ad Orbetello accompagnato dall’assessore regionale Leonardo Marras e ha poi partecipato alla installazione di speciali impianti di ossigenazione nelle acque del bacino messi a disposizione dalla Regione e sistemati nel tratto di levante, vicino ad Ansedonia. "Ringraziamo Giani, per il sopralluogo che ha fatto per sincerarsi delle condizioni di salute della Laguna – dice Casamenti –. D’altra parte la stretta collaborazione tra Comune di Orbetello e Regione è continua. La presenza del presidente Giani dimostra interesse su una questione molto complessa e difficile da affrontare anno per anno. Abbiamo bisogno di poter effettuare lavori straordinari e di natura strutturale che richiedono milioni di euro Quindi, insieme alla Regione, come Comune siamo uniti nel richiedere allo Stato di fare presto con la legge che costituisce il consorzio di gestione della laguna e sancisce il conseguente stanziamento delle risorse necessarie".

"Durante la verifica effettuata insieme al presidente abbiamo affrontato alcuni temi – continua Casamenti –. Intanto dopo il disastro del 2015, Orbetello affronta il mese di luglio sempre con immensa preoccupazione dovuta alle condizioni climatiche, però quest’anno la problematica è sorta a mese inoltrato nonostante tutto quello che doveva essere fatto, rispetto alla manutenzione ordinaria, fosse stato fatto. Il livello dell’acqua è stato portato a più 20 centimetri, rispetto al mare, come prescritto, le pompe sono attive già da febbraio ed è stata fatta la raccolta delle alghe come previsto dall’accordo di programma Regione/Comune".

"Per noi – sottolinea Giani – questo comprensorio ha un grande pregio ambientale che vogliano tutelare e valorizzare in tutti i modi. Sono qui per recepire, verificare e sollecitare il Parlamento sull’urgenza della legge, del consorzio e di interventi strutturali".