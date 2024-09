L’Academy di Miss Italia è un successo. Verso la scelta delle 15 finaliste

Numana (Ancona) 12 settembre – Ancora pochi giorni e sapremo i nomi delle 15 finaliste che si contenderanno il titolo di Miss Italia nella finale che si svolgerà domenica 22 settembre a Porto San Giorgio, sempre nelle Marche in provincia di Fermo. Presidente di giuria che valuterà le 15 finaliste, che saranno annunciate nella serata di domenica 15 settembre, sarà l'attrice e conduttrice televisiva, Martina Colombari, Miss Italia 1991. Sarà la prima volta che il titolo viene assegnato nelle Marche, regione che in passato ha ospitato più volte le pre finali di Miss Italia.

L'evento, che si terrà nel Teatro Comunale di Porto San Giorgio grazie al patrocinio della Regione Marche, sarà presentato da Andrea Dianetti e sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di Miss Italia, a partire dalle ore 20.

Le quaranta ragazze impegnate nell'Academy

A dare la notizia del debutto sono il sindaco del comune marchigiano, Valerio Vesprini e la patron del concorso, Patrizia Mirigliani. “È un onore ospitare un evento che fa parte della storia del nostro Paese - dice il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini -. Miss Italia rappresenta un’opportunità di promozione per un territorio come il nostro, legato al mare e alla sua economia. In questi anni, abbiamo ottenuto le bandiere blu, gialla, verde e lilla, puntando su caratteristiche quali la sostenibilità ambientale, la tutela della vita all'aria aperta, l'accoglienza delle famiglie e dei bambini e uno spiccato senso dell'inclusività. Ci auguriamo che questa manifestazione possa essere un trampolino di lancio per l'intera regione”.

Soddisfatta la patron del concorso, Patrizia Mirigliani: "Ringrazio la città di Porto San Giorgio e la Regione Marche per aver voluto ospitare la finale di Miss Italia. È un grande piacere tornare nei luoghi che per tanti anni hanno accolto le prefinali di Miss Italia ma mai la finale".

Tra le quindici finaliste si spera ci siano anche le due ragazze toscane rimaste in lizza che sono la Miss Toscana Ofelia Passaponti, 24 anni di Siena, e la pratese sempre di 24 anni Matilde Gonfiantini.

Intanto a Numana prosegue l’Academy di Miss Italia tra le quaranta ragazze che hanno superato le pre finali. Le quindici finaliste saranno scelte tra questo gruppo che per alcuni giorni ha abbandonato le passerella e prende lezione nella stessa sala che, fino a a ieri, ha ospitato i casting e le selezioni delle prefinali.

A inaugurare l'Academy Chiara Franchi, brand advisor, esperta di fashion marketing e autrice. “Ho spiegato alle ragazze - ha detto - come riconoscere il proprio valore e come comunicarlo al meglio. C’è stato uno scambio di opinioni ed ho spiegato loro quali sono gli strumenti di personal branding che mi auguro potranno aiutarle in questo meraviglioso percorso e nella loro vita come donne, come professioniste. Ho dato loro una serie di spunti per far uscire la loro brand identity affinché possano raccontarsi e darsi il giusto valore, al netto dell’estetica. Sono rimasta colpita dalla loro curiosità”.

"L'Academy è la prova di come Miss Italia abbia dato una svolta determinante al Concorso, per le donne e grazie alle donne, attraverso il contributo di formatrici d'eccezione come le nostre coach - dice la patron Patrizia Mirigliani -. La collaborazione con autorevoli rappresentanti di istituzioni quali l'Università di Urbino e la Polizia di Stato vanno proprio in questa direzione. Questa è una settimana intensa, carica di emozioni e di entusiasmo, di cui le miss sapranno far tesoro per la vita".

In un’altra giornata di Academy, le aspiranti Miss Italia hanno potuto vivere un’esperienza di grande valore culturale e umano, prendendo parte a una lezione della professoressa Anna Maria Ambrosini Massari, ordinario di Storia dell’Arte Moderna dell’Università degli Studi di Urbino.