La venticinquesima edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Venticinquesima edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco. Da martedì 4 febbraio a lunedì 10 febbraio, le Farmacie Comunali di Arezzo torneranno a essere sede di un’iniziativa solidale finalizzata a combattere le situazioni di povertà sanitaria e a perseguire così la tutela del fondamentale diritto alla salute. I cittadini potranno recarsi in una delle otto farmacie di città e frazioni dove acquistare prodotti da banco o medicinali senza obbligo di prescrizione che verranno poi donati ad alcune realtà locali impegnate nel fornire assistenza e supporto alle situazioni di marginalità, fragilità e difficoltà economica.

La Giornata di Raccolta del Farmaco è promossa sull’intero territorio nazionale dal Banco Farmaceutico e rinnova ogni anno una mobilitazione collettiva che, dal 2000 al 2024, ha permesso di raccogliere quasi otto milioni di farmaci per un valore di circa trenta milioni di euro: solo il ricavato dell’ultima edizione ha consentito di portare risposte ai bisogni di 430.000 persone assistite da 2.011 enti convenzionati. Le Farmacie Comunali di Arezzo rinnovano puntualmente la loro adesione al progetto, con il personale che sarà a disposizione dei cittadini per suggerire le categorie di prodotti di cui è maggiore il bisogno tra farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali o anestetici locali. «La povertà sanitaria è un problema reale - spiega il presidente Ennio Duranti, - come testimoniato dallo stesso report recentemente pubblicato dal Banco Farmaceutico che ha evidenziato che, nel 2023, 463.176 persone hanno dovuto chiedere aiuto a enti assistenziali per ricevere farmaci e cure, con un aumento dell’8,43% rispetto all’anno precedente. Di questi, il 22% sono minori e il 19% anziani. Questi dati ribadiscono l’urgenza e l’attualità di iniziative come la Giornata di Raccolta del Farmaco che, anno dopo anno, vede in prima linea anche le Farmacie Comunali di Arezzo».