"La Residenza Artistica Cinematografica per Aspiranti Attori e Registi - Dall'Idea al Titolo di Coda" a Sansepolcro

Arezzo, 9 luglio 2024 – "Si è conclusa con grande successo "La Residenza Artistica Cinematografica per Aspiranti Attori e Registi - Dall'Idea al Titolo di Coda" svoltasi dal 1° al 7 Luglio a Villa Lulli a Sansepolcro. Partendo da un'idea creativa, un canovaccio cinematografico si è giunti alla realizzazione di un prodotto audiovisivo, un Cortometraggio che verrà presentato ai vari Festival. Il Progetto è dell'Associazione TIMÈLE Art APS con sede a Taormina ed ideato dalla Presidente, la ricercatrice culturale Manuela Miscioscia in arte Manuela Athena. Il Tutor del Progetto è Vilma De Lazzari, Segretaria e facente parte del C.D. del Club per l'UNESCO di Taormina, Presidente della Pro Loco di Trappitello - Porta dell'Alcantara APS, Vice Presidente e Segretaria di TIMÈLE Art APS, e l'organizzatore Avv. Enrico Maria Buda, Rappresentante coordinamento giovani FICLU, Vice Segretario e appartenente al C. D. del Club per l'UNESCO di Taormina e Tesoriere di TIMÈLE Art APS. Hanno partecipato come insegnanti: Manuela Athena, lo sceneggiatore e regista del Cortometraggio Gualtiero Serafini, il videomaker Claudio Marziali, i registi Simone Precoma Manuele Pica, Maurizio Simonetti e Roberto Ciufoli che ha preso anche parte come attore nel Cortometraggio. I partecipanti di tutte le fasce di età hanno collaborato in un luogo speciale di sperimentazione, coralità, pace e libera espressione attraverso la bellezza del Cinema. Il Progetto è stato dedicato all'Artista teatrale e cinematografica Raffaella Fiumi, ideatrice insieme a Manuela Athena e prematuramente scomparsa. Il 2 Luglio l'Inaugurazione della Residenza. Presenti in collegamento da Taormina, Vilma De Lazzari e Enrico Maria Buda. Presenti in Loco Luigia Besi Fanfani - Presidente del Club per l'UNESCO di Arezzo; Francesca Mercati - Assessore (Sansepolcro) alla Cultura, Turismo, Commercio, Manifestazioni, Rapporti con le Frazioni, che ha apprezzato l'iniziativa che per la prima volta viene portata a Sansepolcro, auspicando di poterla ripetere; Enza Cilia Platamone - Socia del Club per l'UNESCO di Taormina, Archeologa già Dirigente Tecnico Archeologo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in quanto delegata dal N.H. Giuseppe Tindaro Toscano - Presidente del Club per l'UNESCO di Taormina Val d'Alcantara e Val d'Agrò, impossibilitato a presenziare, e che sin dall'inizio ha valorizzato questo importante evento educativo, avendo, inoltre, stipulato Protocollo d'Intesa con TIMÈLE Art APS. Viene letta da Luigia Besi Fanfani la relazione di Maria Paola Azzario - Vice Presidente della Federazione Europea delle Associazioni e Club per l'UNESCO (FEACU) che tra le righe fa presente che: "EDUCAZIONE, SCIENZA, CULTURA E COMUNICAZIONE sono le uniche "armi" che l'UNESCO intende usare, ora più che mai, quindi la Federazione Europea dei Club UNESCO plaude ai formatori e creativi che preparano nuove forze capaci di opporre alle guerre azioni pacifiche e costruttive". Ogni partecipante ha sperimentato in toto lo studio trasmesso delle tecniche cinematografiche e di recitazione realizzando il prodotto audiovisivo con passione e partecipazione attiva, dove ognuno è stato attore e membro della Troupe. Il lavoro corale ha permesso un interscambio empatico fra tutti creando sinergia idilliaca."