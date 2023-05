La Polizia denuncia un giovane di trentatré anni responsabile di un furto all’Esselunga

Arezzo, 27 maggio 2023 – Intorno alle 18.00 della giornata di ieri, venerdì 26 maggio, giungeva la segnalazione di un furto consumato presso il supermercato “Esselunga” ; a fermare l’autore del reato era stato l’addetto alla sorveglianza, il quale sin da subito osservava con sospetto il cittadino straniero aggirarsi con fare furtivo tra i reparti degli alcolici; in particolare notava l’uomo inserire all’interno di una borsa frigo diverse bottiglie di alcolici per poi dirigersi celermente verso le casse automatiche, dove lo stesso provvedeva a pagare solo un succo di frutto superando poi le barriere antitaccheggio.

Vista tutta la scena, l’addetto alla sicurezza senza indugio provvedeva a fermare il reo facendosi mostrare tutta la merce non pagata e nascosta nella borsa frigo ed immediatamente allertava le Forze dell’Ordine.

Dopo pochi minuti arrivavano sul posto le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che visto i fatti sin ora descritti, conducevano lo straniero presso gli Uffici della Questura per procedere ai successivi accertamenti di rito e provvedevano a deferire l’uomo per il reato di furto.

Durante i vari controlli emergeva che lo stesso, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era colpito da un provvedimento di applicazione della misura di custodia cautelare emesso nella medesima giornata da parte del Tribunale di Perugia, poiché in data 24 maggio u.s. era stata tratto in arresto in flagranza per furto aggravato da parte del Commissariato di P.S. di Città di Castello ed era evaso dagli arresti domiciliari; alla luce di questi fatti, gli agenti della Questura di Arezzo davano esecuzione al provvedimento custodiale e conducevano lo straniero presso la Casa Circondariale di Arezzo.