La pioggia non ferma il Mercatino: raccolti 53mila euro per il Calcit. Tanta gente fin dalle prime ore

Arezzo, 14 maggio 2025 – Insieme hanno raccolto 53.546 euro e 60 centesimi per il Calcit. Potere dell’esercito dei cappellini gialli, bambini di ieri e di oggi che domenica 11 maggio hanno dedicato un’intera giornata a sostegno del Comitato aretino che dal 1978 combatte i tumori a suon di donazioni alla sanità pubblica. Quasi un milione l’anno i soldi devoluti di cui circa 340mila per finanziare il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per il distretto di Arezzo. E proprio allo Scudo andranno i proventi di domenica. Un successo l’edizione numero 71 del Mercatino dei Ragazzi, l’evento che si é svolto in zona Eden tra via Spinello, via Guadagnoli e via Niccolò Aretino. 250 i banchi con centinaia di venditori, che dalla mattina prestissimo si sono messi all’opera. E il pubblico non si è fatto attendere visto che già dalle prime ore della mattina il percorso del mercatino era affollatissimo. Gli aretini infatti rispondono sempre presente alla chiamata del Calcit e il risultato è stato straordinario: raccolti 53.546,60 euro che non sono un record solo per colpa della pioggia del pomeriggio, ma che agganciano il successo dello scorso anno.

«Un sentito ringraziamento va rivolto a tutti i partecipanti, il cui impegno, nonostante la conclusione sotto la pioggia, è stato fondamentale per il raggiungimento del lodevole obiettivo. Un particolare apprezzamento è dovuto ai volontari della Polizia che hanno accolto i visitatori e fornito supporto agli organizzatori durante l’evento» dice Giancarlo Sassoli, presidente del Calcit. Domenica al lavoro tanti bambini delle scuole insieme ai loro genitori e tutti i gruppi storici. Coinvolti circa 500 bambini, in testa le scuole Gamurrini, Leonardo Bruni e Pio Borri, poi orafi che ha disegnato la medaglia 2025 in regalo ai partecipanti. Tantissimi i dolci venduti al banco della Sezione Arbitri e di Casa Thevenin ai Bastioni, qui anche le maglie delle squadre di calcio e le piantine. A ruba le bici, e poi giochi, abbigliamento e oggettistica. Al lavoro il gruppo femminile e quello di Santa Firmina, passando per i quartieri e le coperte di Mani e Cuore. «Il ricavato al Servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche che costa ogni anno 340mila euro e che vogliamo implementare», spiega Sassoli.

Archiviato il Mercatino dei ragazzi di domenica , il Calcit va avanti senza soste per tutta la primavera con i suoi mille appuntamenti. E’ partito ieri e ed in corso al Circolo artistico di Arezzo il «Mercatino in Concerto» con la 31ª Rassegna Musicale e il 25º concorso musicale «Gianfranco Barulli». Centinaia di musicisti si esibiranno fino al 25 maggio, gran finale al teatro Petrarca con l’orchestra del Calcit. Tra i prossimi appuntamenti anche tanti mercatini all’aperto. Sono fissati per domenica 18 maggio a Ponticino e Indicatore e per domenica 25 maggio a Ceciliano i prossimi mercatini dei ragazzi. Come di consueto gli incassi finanzieranno il servizio Scudo. L’equipe dello Scudo è formata da 5-6 infermieri, uno psicologo, un medico e 4 automezzi, serve il distretto socio sanitario di Arezzo che comprende anche Monte San Savino, Badia al Pino, Castiglion Fibocchi, Subbiano e Capolona.