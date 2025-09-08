La Palestina e la logica coloniale del diritto internazionale, venerdì 12 settembre ad Arezzo in Piazza Zucchi

Arezzo, 8 settembre 2025 – La Palestina e la logica coloniale del diritto internazionale. L’imbroglio dei diritti umani. Venerdì 12 settembre ad Arezzo in Piazza Carlo Zucchi.

Dopo il grande e combattivo corteo del 14 Giugno, che ha attraversato la città con centinaia di bandiere palestinesi, Arezzo per la Palestina lancia di nuovo un segnale politico e sociale alla città.

Infatti, venerdì 12 settembre, Piazza Zucchi ospiterà una mobilitazione a sostegno della Resistenza Palestinese e contro lo stato di guerra che l’Imperialismo Euroatlantico genera e inasprisce, dall’Europa al Medio Oriente, dal Mediterraneo alla Russia, e che, nel genocidio dei palestinesi, perpetrato dallo stato di Israele, ha la sua espressione più sanguinaria e infame.

Il Collettivo MillePiani fa parte del Comitato Arezzo per la Palestina e anche del Coordinamento nazionale NO NATO.

Con questo comunicato vogliamo rivolgere un appello a quelle masse sociali che oggi sono colpite dagli effetti disastrosi dell’economia di guerra – nella quale viene portata all’estremo la disintegrazione neoliberista del salario sociale (busta paga e servizi sociali) – e che sono sgomente e disgustate dalla sfacciata partecipazione statunitense ed europea allo sterminio dei palestinesi. È la NATO infatti l’organizzazione sovrastatale che mette in relazione i circuiti finanziari, gli Stati e le imprese che fanno parte del complesso militare-industriale, e che indirizza investimenti in funzione delle proprie guerre, incessantemente provocate e rinfocolate. Così è anche per il genocidio che la sanguinaria mano di Israele persegue a Gaza e in Cisgiordania, incendiando anche il Libano e la Siria.

Il “diritto internazionale”, tanto spesso invocato, in questo quadro assolve un compito cruciale. Infatti scredita i resistenti e costruisce alibi agli imperialisti, utilizzando un astratto formalismo giuridico che sorvola le differenze sociali e i rapporti di sfruttamento coloniale e neocoloniale.

Di tutto questo potremo discutere il 12 settembre ad Arezzo in Piazza Carlo Zucchi, con il seguente programma:

- alle 17,30 in una assemblea aperta;

- alle 21,00 con la ricercatrice universitaria palestinese Mjriam Abu Samra.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Arezzo per la Palestina.