Koinè festeggia i suoi 30 anni a Montecchio Vesponi

Arezzo, 26 settembre 2024 – Koinè festeggia anche in Valdichiana il suo trentesimo compleanno. L’appuntamento è per le ore 16 di sabato 28 settembre nei locali della polisportiva di Montecchio Vesponi a Castiglion Fiorentino. Interverranno i sindaci di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli; di Cortona, Luciano Meoni; di Foiano, Jacopo Franci; di Lucignano, Roberta Casini e di Marciano della Chiana, Maria De Palma. Il compito di sintetizzare i 30 anni di Koinè sarà della presidente Elena Gatteschi. Sono in programma le esbizioni delle associazioni storiche e culturali del territorio nonché della folkband “I principi di Galles”. In conclusione l’apericena.

“Tra il 1994 e il 2024 – ricorda Gatteschi - tutto o quasi è cambiato. Pensiamo alla politica, alla vita sociale e ai servizi alla persona, alla tecnologia. Koinè ha avuto un merito: leggere i cambiamenti in funzione delle persone, soprattutto le più deboli e fragili. Leggere i bisogni, capire la loro evoluzione è stata la condizioni fondamentale per dare risposte originali e innovative. In 30 anni i nostri bilanci sono stati sempre in attivo. Gli occupati sono 778 occupati, iI soci 520. Oltre 800mila euro d’investimenti. Una presenza sempre più diffusa nei servizi per anziani, infanzia, disabilità, psichiatria. Una frase a cui teniamo molto è quella che “nessuno deve essere lasciato indietro” ma perché questa diventi realtà ne occorre un’altra e cioè che “nessuno può risolvere i problemi da solo”. Koinè è parte di questa comunità, si sente ed è al suo servizio e la collaborazione con le istituzioni e con i soggetti del territorio è il senso profondo del suo quotidiano lavoro”.