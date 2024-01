Terremoto Keu, l'ora del processo: 24 persone e 6 società rinviate a giudizio

Firenze, 8 gennaio 2024 – Dodici aprile: è la data in cui il gup Gianluca Mancuso ha convocato l'udienza preliminare dell'inchiesta Keu, il terremoto politico giudiziario su cui si sono allungate le ombre della 'ndrangheta. La dda di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società. Tra queste, il sindaco di Santa Croce, Giulia Deidda, il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni, il funzionario regionale dell'ambiente Edo Bernini, l'ex capo di gabinetto Ledo Gori, i passati vertici dell'associazione conciatori santacrocese. Contestata anche l'associazione per delinquere, oltre a reati ambientali.

C'è poi un filone aretino, legato al presunto smaltimento illecito dei rifiuti della Chimet e della Tca. Nelle oltre cento pagine di imputazioni, qualche sorpresa rispetto alla chiusura indagini di qualche mese fa: nuove accuse per Pieroni - al quale viene contestata la corruzione elettorale - e mandata all'archiviazione la posizione del presidente Tca, l'avvocato aretino Marco Manneschi. E' deceduto lo storico presidente dei conciatori Piero Maccanti.

Questi i soggetti che dovranno comparire dinanzi al gup: per il filone di Santa Croce, Alessandro Francioni, Franco Donati, Nicola Andreanini, Silvia Rigatti, Lorenzo Mancini, Cristina Brogi, Antonio Lasi, Fabrizio Veridiani, Aldo Gliozzi, Maila Famiglietti, Alberto Benedetti, Giulia Deidda, Edo Bernini, Ledo Gori, Andrea Pieroni, Francesco e Manuel Lerose, Annamaria Faragò. Per il filone aretino Claudio Tavanti, Claudio Guadagnoli, Luca Benvenuti, Claudio Fagioli, Mario Guidelli, Francesca Tartamella. Le società: Associazione Conciatori, Consorzio Depuratore, Consorzio Aquarno, Lerose srl, Tca spa e Chimet spa.