Keu al Green park, il gruppo No Valdera avvelenata attacca Franconi

PONTEDERA

"Ora a darci ragione c’è anche il Consiglio di Stato che, contrariamente al Tar della Toscana, obbliga la società proprietaria dei terreni del Green park, dove sono i mucchi di terra contenente Keu, a pagare per la bonifica e lo smaltimento degli stessi. Detto questo, il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, se avesse assolto con serietà al suo primo dovere di tutela della salute dei cittadini della propria comunità avrebbe dovuto da tempo prendere un drastico provvedimento di rimozione dei mucchi di terra". A sostenerlo è il coordinamento “No Valdera avvelenata“ in una nota dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza dei giorni scorsi, ha accolto il ricorso del Comune di Pontedera contro la sentenza del Tar.

"Senza i suoi vari temporeggiamenti Franconi avrebbe potuto evitare che i terreni del Green park si allagassero con l’alluvione di novembre – attacca No Valdera avvelenata – facendo diventare tutta la zona una possible bomba ecologica e un serio rischio per la salute dei cittradini. Per questo troviamo francamente fastidioso questo frastuono mediatico, se rivolto come immaginiamo, tra gli altri, alle associazioni ambientaliste, tra cui il nostro coordinamento, accusate di strumentalizzazione, quando evidentemente chi strumentalizza è proprio il Franconi a puro scopo elettorale. Il sindaco a nostro avviso dovrebbe occuparsi della tutela della salute pubblica, dopo che con le abbondanti piogge il processo di dilavamento ha seriamente reso concreta la possibilità che il cromo trivalente si trasformasse in esavalente che, ricordiamo è fortemente cancerogeno, rischio non del tutto scongiurato".

Come coordinamento No Valdera avvelenata "continueremo a vigilare affinchè il Keu del Green park venga effettivamente rimosso e la bonifica del terreno sia fatta come si deve, senza strumentalizzazioni".