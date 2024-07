Jovanotti ritorna sul palco nella sua Cortona: «Bello essere qui, vedo anche casa mia»

Ha voluto giocare in casa. Il ritorno di Jovanotti in concerto arriva nella sua Cortona (Arezzo). È il primo live dall’incidente in bici a Santo Domingo del luglio di anno scorso. Così Lorenzo è stato accolto da una pioggia di applausi al Cautha Summer Fest che domenica 28 luglio ha ospitato una tappa del tour di Sbam!, l’etichetta di Dj set voluta dallo stesso artista cortonese per il suo Jova Beach Party.

«Come state gente? Tra poco torno in bici, ve lo dico», ha detto Jova durante l’esibizione davanti a circa tremila fan. «Sto mettendo a punto una nuova fisioterapia: si chiama fisiodance», ha continuato a scherzare sul palco, energico come se nulla fosse successo.

Il concerto

Qualche rumors riguardo la presenza di Jovanotti era filtrato nei giorni scorsi ma gli organizzatori non avevano mai dato l’ufficialità. E invece Lorenzo Cherubini non ha deluso le aspettative. Un live breve ma intenso. Lorenzo è entrato sul palco sulle note de “L’ombelico del mondo”. Tra gli altri pezzi che il cantautore cortonese ha regalato ai suoi fan anche “L’estate addosso”, “Estate” e “I love you baby”. Al suo fianco il suo storico bassista, Saturnino.

Un paese che diventa una spiaggia

Una “spiaggia” di 400 metri quadrati. È quanto i 70 ragazzi di Cautha hanno allestito in piazza Chateau Chinon per ricreare l’ambiente balneare dei Jova Beach Party. Non sono mancati nemmeno i giochi d’acqua e i gonfiabili. «Mi raccomando, portate il costume», avevano avvertito gli organizzatori alla vigilia del concerto.

«Bravi ragazzi, avete organizzato una bella serata. Poi da qui vedo casa mia, non è che ho lasciato la luce accesa?», ha scherzato l’artista che nel maggio di anno scorso aveva già duettato, sempre a Cortona, con Tananai in occasione del CortonaComics.