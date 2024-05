Istituto Palazzeschi di Subbiano, sabato 8 giugno la festa di fine anno

Arezzo, 29 maggio 2024 – L’anno scolastico 2023/24 ha segnato per l’Istituto Palazzeschi “Fondazione Orsola e Virginia Palazzeschi” di Subbiano una grande pagina di storia, per la fiducia che tante famiglie hanno nuovamente riposto nel progetto educativo, e per i cento anni dalla fondazione delle due sorelle, avvenuta nel 2023. “È stato un ottimo anno per le iscrizioni e non solo”, dichiara il Presidente dell’Istituto Domenico Mattesini. “Abbiamo tre sezioni per l’infanzia, l’asilo nido a piena capienza - che avrebbe bisogno di ulteriore spazio vista la richiesta del territorio – ed i genitori che dal nido poi portano i bambini nella nostra scuola dell’infanzia, chiaro segnale della grande fiducia delle famiglie”. Mattesini si sofferma poi a guardare il lavoro svolto dal cda: “Come consiglio di amministrazione siamo entrati tre mesi prima del Covid, ovvero quattro anni fa, e con grande impegno, mio e del cda composto da Claudia Cherubini, Maria Fabbroni, Maurizio Marini e Alessandro Andreini, ci siamo messi di buon auspicio ad affrontare tutte le difficoltà. Oggi siamo soddisfatti dei risultati: l’istituto finanziariamente parlando adesso è in equilibrio, ovviamente ci sono dei mutui da pagare, ma tutto è sostenibile. Questa condizione ci permette di poter camminare finalmente sulle nostre gambe e di fare nuovi investimenti e miglioramenti. Il merito va anche al nostro organico: 18 dipendenti, tutto personale stabilizzato, che con grande sforzo si sono messi a disposizione, facendo in maniera che il lavoro proseguisse con qualità”. Sabato 8 maggio la festa di fine anno, che sarà un po' speciale in questa occasione: “Sì perché adesso viaggiamo a testa alta e si chiude anche il Centenario del Palazzeschi con questo anno scolastico, aperto nel 2023 con varie iniziative come il libro che racconta la storia dell’Istituto: dall’idea della fondazione di Orsola e Virginia Palazzeschi per i bambini orfani, ad oggi. Faremo la festa presso la Pro Loco di Capolona, che fa parte della Comunità in cui opera il Palazzeschi”. Sul futuro: “Oggi guardiamo in avanti con ottimismo. Siamo come una fenice che è risorta e finalmente c’è spazio per nuove iniziative, ammodernamenti della struttura e investimenti per i bisogni del territorio”.