Istat, al via la rilevazione sul tempo libero. Quali sono i comuni coinvolti in Toscana

Firenze, 24 maggio 2024 - Dal 20 maggio 2024 ha preso avvio l'indagine multiscopo “I cittadini e il tempo libero” realizzata da Istat su un campione di circa 25mila famiglie. La nuova rilevazione interessa 794 comuni italiani, 46 in Toscana. Sono: Aulla, Carrara, Massa, Capannori, Lucca, Massarosa, Porcari, Viareggio, Larciano, Pieve a Nievole, Pistoia, Quarrata, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Empoli, Fiesole, Firenze, Fucecchio, Greve in Chianti, Montaione, Montelupo Fiorentino, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campiglia Marittima, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, Calci, Pisa, San Giuliano Terme, Volterra, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Chiusi, Monteroni d'Arbia, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, San Gimignano, Siena, Follonica, Grosseto e Massa Marittima.

L'indagine vuole approfondire la conoscenza delle attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel loro tempo libero.Tra queste, ad esempio, vengono esaminate la pratica sportiva, la lettura, il cinema, la musica, l’utilizzo delle nuove tecnologie, le attività amatoriali e le relazioni sociali, al fine di comprendere le condizioni del vivere quotidiano e analizzare aspetti rilevanti della qualità di vita delle persone.

“Partecipare alla rilevazione - scrive Istat - è fondamentale per produrre statistiche ufficiali pubbliche a beneficio della collettività. Le informazioni raccolte, infatti, trattate nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, saranno utili anche per la pianificazione di politiche rivolte alle famiglie e al miglioramento della qualità dei servizi loro dedicati”.

Come si svolge la rilevazione

Le famiglie coinvolte dalla rilevazione Istat riceveranno una lettera a casa con le modalità per rispondere al questionario online, al quale si accede con credenziali o Spid direttamente dal sito Istat. Le famiglie che non compileranno il questionario, saranno poi contattate tramite un altro avviso in posta dai rilevatori sul territorio che passeranno quindi a domicilio per aiutare nella compilazione.

Per ricevere assistenza e chiarimenti durante la rilevazione è possibile rivolgersi al numero verde gratuito 800-188802. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) fino al 4 agosto, orario dalle 9 alle 13. In alternativa si può scrivere alla casella di posta elettronica [email protected].