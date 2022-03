Addio famiglie allargate: in Italia sono sempre più piccole. Soprattutto al Centro

Roma, 7 marzo 2022 – Addio famiglie allargate. Per tante ragioni: il progressivo invecchiamento della popolazione, l'aumento delle separazioni e dei divorzi, l'arrivo di cittadini stranieri che, almeno inizialmente, vivono da soli. Non ultimo, il calo delle nascite. Certo è che in Italia il numero di famiglie cresce, ma sono sempre più piccole. Lo dicono i numeri, quelle composte da una sola persona, erano pari al 12,9% nel 1971. Nel 2019 la situazione è ben diversa: le famiglie unipersonali sono cresciute fino 9.073.852, ossia il 35,1% del totale. In altri termini, come rivela l’Istat, vive da solo circa il 15% delle persone abitualmente dimoranti in Italia. È quanto emerge dal Censimento della popolazione diffuso dall'Istat e relativo agli anni 2018-2019. Alla crescita delle famiglie unipersonali si affianca la diminuzione di quelle più numerose. Nel 1971 le famiglie formate da 5 componenti o più erano 3.437.440 e rappresentavano il 21,5% del totale delle famiglie residenti. Nel 2019 se ne contano solo 1.318.804 e costituiscono poco più del 5% delle famiglie censite. La differenza tra regioni Tra il 2011 e il 2019 il maggiore incremento di famiglie unipersonali si registra nelle regioni del Centro (+21%), dove il peso relativo di queste famiglie è passato dal 10,9% del 1971 al 37,1%, mentre il Nord-ovest conferma il suo primato: le famiglie composte da una sola persona salgono al 37,7% dal 16,0% del 1971. Alla crescita delle famiglie unipersonali si affianca la diminuzione nel corso del tempo di quelle più numerose. Nel 1971 le famiglie formate da cinque componenti o più erano 3.437.440 e rappresentavano il 21,5% del totale delle famiglie residenti. Nel 2019 se ne contano solo 1.318.804 e costituiscono poco più del 5% delle famiglie censite. Anche nel 2019 la percentuale più elevata di queste famiglie si rileva nelle regioni dell'Italia meridionale (6,9%) ...