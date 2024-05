Isolotto in festa, due giorni di eventi

Firenze, 10 maggio 2024 – ‘Quartiere in Festa’ coinvolgerà tutto il territorio del Q4. Organizza il Comitato Quartiere in Festa insieme al Comune di Firenze, al Quartiere 4 e a tantissime associazioni del territorio, in collaborazione con il Quartiere 4. In primo piano, la grande cena in piazza dell’Isolotto domani alle 19,30. Adulti offerta 20 euro, bambini con meno di 12 anni 10 euro. Informazioni e prenotazioni: 055 7330135 – [email protected]. Il ricavato sarà devoluto alla Rete di solidarietà del Q4, al Fondo Essere e alle associazioni AVP e Pantagruel. Tanti gli eventi in programma. Oggi alle 9,30 al Circolo 25 aprile prove di Zen Tennis, alle 20.15/21.30 - Gara podistica in piazza dell'Isolotto. I concerti: alle 19 jazz in piazza dell’Isolotto, dalle 18,30 alle 23 rap e rock a Ugnano in piazza della Crezia. Alle 21 Armonie retrò all’Mcl di Mantignano. Domenica si comincia con tanto sport. Alle 9.30 le Finali torneo di Tennis al Circolo 25 Aprile; alle 10 prove di tiro con l'arco a cura degli Arcieri Mantignano; alle 16,30 al parco di villa Vogel La lentissima in bici. Sempre a villa Vogel alle 17 Bimbimbici. Al Ciclodromo Graziella Cenni dalle 10 Bici storiche e del museo Bartali; mostra e prove auto e moto d'epoca a cura di Accademia italiana antichi motori, Cmef e Hmv; mezzi storici di Vigili del Fuoco e VAB; prove di Mountain-Bike e Vigilandia.