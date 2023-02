Il viaggio di nozze fermato dalla Finanza: irregolare il noleggio della barca

Guardia di Finanza

Portoferraio (Isola d’Elba), 24 febbraio 2023 – Non è certo l’esperienza più piacevole quando si è in viaggio di nozze: un controllo della Guardia di finanza mentre si viaggia sulla barca noleggiata per l'occasione. Ma il noleggio è risultato irregolare da un punto di vista fiscale: ecco perché la società romana che aveva noleggiato abusivamente il 17 metri in questione è stata multata dai finanzieri della Sezione Operativa Navale di Portoferraio per ben 4mila euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti per l’impiego irregolare dello skipper che accompagnavala giovane coppia in viaggio di nozze.