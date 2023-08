Come iscriversi all’Università: requisiti, tasse e test di ingresso

Firenze, 31 luglio 2023 – Una volta ottenuto il diploma, per moltissimi ragazzi è arrivato il fatidico momento della scelta del percorso universitario. Ma quali sono le procedure da seguire per immatricolarsi negli atenei di Firenze, Pisa, Siena e Perugia?

Ecco qua una guida per districarsi.

Il 13 luglio scorso si sono aperte le procedure online per presentare domanda di immatricolazione ai corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale (per i corsi ad accesso libero).

Per i corsi di laurea a numero programmato, qui tutte le scadenze: https://www.unifi.it/p12022.html

A Firenze è prevista anche l’iscrizione come studente part time: in questo caso è prevista una riduzione delle tasse e dell'impegno didattico.

Requisiti

Chi ha un diploma di scuola secondaria superiore o un altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto valido può immatricolarsi a qualsiasi corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico. Lo studente dell’Unione europea e lo studente extra Unione europea equiparato allo studente dell’Unione europea possono immatricolarsi a un corso di studio dell’Ateneo fiorentino.

Prova di verifica delle conoscenze in ingresso – Corsi ad accesso libero

Tutti gli studenti devono sostenere la Prova di verifica delle conoscenze di ingresso (TOLC e altri test di ammissione), un test per la valutazione delle conoscenze iniziali. Il test "OFA" può essere sostenuto anche dopo l’immatricolazione. Il superamento è necessario per essere ammessi agli esami.

Ciascun corso di laurea stabilisce i criteri con i quali la prova si intende superata e i criteri che assegnano allo studente eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Modalità di presentazione della domanda di immatricolazione

Per presentare la domanda di immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato lo studente deve seguire le indicazioni e rispettare le scadenze riportate nei bandi di ammissione ai corsi.

L’immatricolazione agli anni successivi al primo è possibile solo se ci sono posti disponibili e se si hanno i requisiti indicati nel bando di ammissione.

Per immatricolarsi ai corsi di studio ad accesso libero lo studente, dopo essersi registrato ai Servizi online Studenti, deve compilare la domanda online secondo le scadenze previste.

Al termine della registrazione il sistema online genera la tassa di immatricolazione che deve essere pagata entro il termine delle iscrizioni come previsto dal Manifesto degli studi (vedi anche sezione tasse e contributi).

Gli studenti che hanno vinto una borsa MAE (Ministero Affari Esteri), detenuti o che vogliono richiedere l'esonero per meriti sportivi di particolare rilievo agonistico Nazionale e Internazionale, terminata l’immatricolazione, prima di pagare la tassa, devono fare richiesta di esonero alla Segreteria studenti con il modulo MOD. IS_05 (disponibile su modulistica), così da avere la tassa ridotta.

È possibile compilare la domanda d’immatricolazione online o pagare la tassa generata dal sistema anche oltre la scadenza, pagando un onere amministrativo di 100 euro.

Entro 5 giorni dal pagamento della tassa il sistema assegna allo studente la matricola e, nei successivi cinque giorni, la casella di posta elettronica istituzionale (con dominio @stud.unifi.it, accessibile dal portale studenti) che deve essere utilizzata per comunicare con l’Ateneo e consultata con regolarità. Coloro che hanno un titolo di accesso conseguito all'estero non ottengono la matricola automaticamente, ma devono attendere la validazione dei documenti da parte della Segreteria studenti.

Allo studente viene consegnata la carta Studente della Toscana che permette di accedere ai servizi offerti agli studenti.

Sono partite giovedì 27 luglio le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2023-2024, con procedura da poter svolgere interamente a distanza e informazioni sul portale https://matricolandosi.unipi.it/. Lo stesso giorno al Polo Fibonacci è stato aperto il Centro Matricolandosi, punto di riferimento per studenti e famiglie in cerca di informazioni sull’offerta didattica, sulle scadenze e sui servizi, oltre che di assistenza sulle procedure on line e orientamento sulla scelta del corso da seguire.

Il Centro Matricolandosi, che resterà accessibile fino al 4 agosto per riprendere le attività dalla fine del mese, dovrà essere raggiunto dai nuovi immatricolati a partire dal 20 settembre esclusivamente su appuntamento per la consegna della carta “Studente della Toscana”, una tessera magnetica che permette a chi frequenta uno degli atenei della regione di accedere a tutti i servizi del diritto allo studio, indipendentemente dall’università alla quale è iscritto. Al momento del ritiro della carta al Centro, si potranno ricevere la brochure sulla guida ai servizi Unipi e un gadget a scelta. Invece, chi non si recherà di persona potrà comunque ricevere la carta per posta, ma solo dopo il 15 dicembre.

Da quest'anno, contestualmente alle procedure di immatricolazione, sarà somministrato un questionario agli immatricolati, mirato a rilevare aspetti motivazionali e di contesto socio-demografico, con il principale obiettivo di contrastare il fenomeno degli abbandoni, anche attraverso azioni mirate di orientamento. Gli interessati potranno inoltre compilare, su base volontaria, una serie di altri questionari su vari aspetti su cui l'ateneo investe in servizi per gli studenti, ricerca e studi, come le attività sportive, la musica, i comportamenti associati alla salute fisica e psicologica.

Immatricolazioni

Per quanto riguarda le immatricolazioni, sarà possibile perfezionare l’iter entro il mese di settembre, mentre a ottobre è previsto il pagamento di una mora di 50 euro, a novembre di 100 euro e a dicembre di 150 euro, con esclusione del pagamento della mora per i vincitori dei concorsi per i corsi a numero chiuso. Oltre il 2 gennaio 2024 non sarà più possibile immatricolarsi ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Pisa.

I corsi

Per l’anno accademico 2023-2024 sono 144 i corsi di laurea attivati all’Università di Pisa, suddivisi tra laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale. Nell’offerta formativa spiccano i nuovi corsi a orientamento professionale per geometri e per periti laureati, o abilitanti per le rispettive professioni, come quelli in Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Psicologia clinica e scienze comportamentali.

Ogni immatricolato può usufruire di un tutorato di accoglienza pensato per aiutare le matricole a inserirsi nell’ambiente universitario. Inoltre ogni Dipartimento offre un servizio di tutorato alla pari, in cui degli studenti “senior” si mettono a disposizione degli studenti più giovani per fornire informazioni di qualsiasi genere e per aiutare a sciogliere dubbi e difficoltà di carattere sia organizzativo sia didattico.

Borse di studio e posto alloggio

Entro il 6 settembre gli studenti iscritti o che intendano iscriversi ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico possono presentare domanda per le borse di studio e i posti alloggio all’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/borsa-di-studio-e-posto-alloggio-a.a.-2023-2024). Da metà settembre e fino al 31 ottobre potrà essere presentata la domanda per la riduzione delle tasse, da compilare on line tramite il portale Alice.

Le immatricolazioni per il prossimo anno accademico sono aperte dal 4 luglio al 2 novembre 2023.

La procedura è interamente on line.

Le procedure e le scadenze per i corsi a numero programmato (presentazione della domanda, prova di ammissione, graduatoria, immatricolazione, scorrimenti delle graduatorie, ecc.) sono diverse: per conoscerle occorre fare riferimento ai rispettivi bandi. Qui il link: https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato

Quali dati e documenti devo avere a portata di mano prima di cominciare la procedura di immatricolazione?

I documenti che dovrai avere prima di iniziare la procedura di pre-immatricolazione o di immatricolazione on line sono:

- dati sul diploma di scuola secondaria superiore (voto, tipo di maturità, nome e tipo di istituto superiore frequentato)

fotografia digitale (dimensioni 40mm x 35 mm, risoluzione 300 dpi, formati jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png)

- copia digitale del fronte e del retro di un documento di identità in un unico file (formato pdf o, in alternativa, jpg, jpeg, bmp, pjpeg, png)

- numero (controlla con attenzione la correttezza dei dati inseriti!) e copia digitale del codice fiscale

- anno accademico e data di invio/presentazione della domanda di borsa di studio/alloggio al Dsu (se presentata)

Se vuoi accedere alle riduzioni dell'importo delle tasse, prima di effettuare la procedura di immatricolazione on line, dovrai fare richiesta della dichiarazione sostituiva unica DSU e dell'attestazione ISEU (a un CAF o a un intermediario abilitato) che trasmetterà la dichiarazione e tutti i documenti richiesti all'INPS nelle tempistiche previste dalla normativa. I dati ISEU sono quelli necessari per accedere alla riduzione delle tasse.

È per questo che quando accederai alla procedura on line di iscrizione dovrai rilasciare il consenso all'acquisizione dei tuoi dati ISEU da parte dell'Università.

⇒ È importante sapere che se non rilasci il tuo consenso all'acquisizione dei dati ISEU non potrai accedere alle riduzioni dell'importo delle tasse e pagareai l'importo massimo.

Prova di ammissione e test di accesso: che differenza c'è?

Il test di accesso è un test obbligatorio che devono sostenere tutti gli studenti che si iscrivono a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico non a numero programmato il cui eventuale risultato negativo non pregiudica la possibilità di immatricolarsi per i corsi di studio a numero aperto.

La prova di ammissione è una prova obbligatoria che devono sostenere gli studenti che intendono iscriversi a un corso a numero programmato e il cui risultato è vincolante all'immatricolazione. Alcuni corsi a numero programmato adottano, per l'ammissione, una procedura ad esaurimento posti che non richiede il superamento di una prova di ammissione per potersi iscrivere.

Il 1° agosto 2023 si aprono le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2023/2024.

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo di Perugia sono ad accesso libero, fatta eccezione per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale previsti dalla legge di cui alla pagina https://www.unipg.it/didattica/corsi-a-numero-programmato/corsi-di-laurea: si invita a verificare le scadenze per le domande di ammissione alle procedure selettive di ciascun corso.

Sarà possibile iscriversi ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero fino al 20 ottobre 2023; successivamente l’iscrizione sarà possibile previo pagamento della relativa indennità di mora. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso libero sarà possibile sino al 29 febbraio 2024.

Esoneri dal pagamento delle tasse e altre agevolazioni

L’Ateneo favorisce il più ampio accesso ai corsi di studio fornendo numerose agevolazioni per gli studenti e studentesse: esoneri dal pagamento delle tasse universitarie e altre agevolazioni se appartenenti a specifiche categorie di reddito; riduzioni dell’ammontare delle tasse per merito, per la presenza di condizioni di disabilità, per il possesso dello status di rifugiato, per la condizione di detenzione, per gli studenti e le studentesse appartenenti al medesimo nucleo familiare o che si iscrivono in condizioni di necessità o, ancora, per gli studenti e le studentesse stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo. Le informazioni di dettaglio su tutte le diverse agevolazioni e riduzioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/procedure/immatricolazioni e nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca consultabile all'indirizzo: https://www.unipg.it/files/statuto-regolamenti/regolamenti/reg-contribuzione-studentesca.pdf

Servizi

L’Ateneo propone inoltre ai propri iscritti un’ampia gamma di servizi: agevolazioni sul trasporto pubblico, aule studio autogestite, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, consulenza, orientamento e altri servizi. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.unipg.it/servizi

Frequenza

L’Ateneo ha predisposto tutti i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedendo lo svolgimento in presenza delle attività formative. Restano tuttavia vigenti le linee guida e i protocolli che dispongono misure di salvaguardia della continuità didattica, qualora queste si rendessero necessarie. Verrà garantita la possibilità di frequenza anche a distanza, in un’ottica di tutela del diritto allo studio, per le categorie previste dalla normativa vigente. I corsi svolti in modalità didattica convenzionale potranno avvalersi di insegnamenti erogati a distanza nel limite del 10% dei CFU, come previsto dalla normativa vigente.

L’offerta didattica

I corsi di studio attivi a Perugia, a Terni e negli altri centri umbri dove l’Ateneo è presente, sono elencati nel Manifesto degli Studi, A.A. 2023/2024, disponibile alla pagina: https://www.unipg.it/didattica/documentazione-di-riferimento/documenti-degli-organi-accademici e descritti nel canale web dell'offerta formativa 2023/2024 all’indirizzo: https://www.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale

Le procedure di immatricolazione

E’ possibile immatricolarsi sia con procedura online che in presenza, presso i Punti immatricolazione di Perugia e Terni, che saranno attivi a partire dal 1° agosto 2023.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/procedure/immatricolazioni

Come immatricolarsi

Compilare la domanda di immatricolazione è semplice e intuitivo, collegandosi alla pagina: https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/procedure/immatricolazioni e seguendo la procedura guidata. La procedura completa è inoltre sintetizzata in una pratica guida consultabile al medesimo indirizzo.

Servizio di assistenza personalizzata a distanza

Particolarmente efficace al fine di risolvere ogni genere di problematica relativa a iscrizioni e immatricolazioni è il sistema di assistenza personalizzata a distanza - ticketing, gestito da operatrici e operatori qualificati. Studentesse, studenti e future matricole saranno guidati dal sistema e affiancati nelle procedure online e nella risoluzione di eventuali difficoltà. Tutte le operazioni potranno essere effettuate direttamente da casa e il servizio, aperto tutti i giorni 24 ore su 24, fornirà ogni tipo di informazione, didattica o amministrativa. Grazie al servizio ticketing le aspiranti matricole potranno prenotare anche un servizio di consulenza orientativa, per una scelta consapevole del corso di studi, nonché un colloquio con i docenti o una visita alle strutture didattiche. Il servizio ticketing è accessibile alla pagina: https://www.helpdesk.unipg.it/

Servizio di assistenza personalizzata in presenza

L’Ateneo, inoltre, sempre vicino alle esigenze delle matricole e consapevole dell’importanza della scelta che i futuri studenti e studentesse si trovano a compiere, mette a disposizione anche un servizio di assistenza alle matricole in presenza. Personale qualificato, affiancato da studentesse e studenti UniPg, sarà infatti pronto ad aiutare e consigliare le aspiranti matricole, fornendo tutte le informazioni necessarie. A questo fine, a partire dal 1° agosto e fino al giorno al 20 ottobre 2023 sarà attivo il Punto Immatricolazioni, - anche su appuntamento - presso la sede del Rettorato, in piazza dell’Università 1, Aula 5, a Perugia. In questa sede sarà anche possibile effettuare l’immatricolazione, nonché usufruire del servizio di consulenza orientativa e di informazione sui servizi dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria - A.Di.S.U. Il Servizio di assistenza alle matricole in presenza sarà attivo anche a Terni, presso l'Ufficio Gestione Carriere Studenti del Polo Scientifico Didattico di Ateneo, in località Pentima.

Notizie e aggiornamenti sui giorni di apertura e sugli orari dei servizi descritti, nonché le indicazioni volte a facilitare il raggiungimento dei punti informativi sono pubblicati alla pagina: https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/procedure/immatricolazioni

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono consultabili nel portale di Ateneo http://www.unipg.it/ e, in particolare, si consiglia di consultare le pagine: https://www.unipg.it/didattica e https://www.unipg.it/chi-sei/studente-futuro