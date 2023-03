Incontro in Camera di Commercio con l’Assessore Regionale Stefania Saccardi

irrigazione

Arezzo, 17 marzo 2023 – Si è tenuto ieri pomeriggio, nella sede aretina della Camera di Commercio, un incontro tra l’Assessore della Regione Toscana all’Agricoltura Stefania Saccardi ed i rappresentanti dei Comuni della Valdichiana e delle Organizzazioni agricole della provincia di Arezzo e di Siena dedicato alle problematiche irrigue che stanno interessando il territorio.

L’incontro, organizzato dalla Presidente della Comunità del Cibo della Valdichiana Ginetta Menchetti, ha visto la partecipazione, assieme al Presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi e al Segretario Generale Marco Randellini, tra gli altri, del Presidente dell'Ente Acque Umbre-Toscane Simone Viti, della Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Serena Stefani e della Consigliera Regionale Lucia de Robertis.

Partendo dalla considerazione di come in Valdichiana, e più in generale, nella nostra regione, l’irrigazione rappresenti una condizione fondamentale per lo sviluppo di una agricoltura maggiormente competitiva sui mercati e quindi per la crescita della filiera agro-alimentare, nel corso dell’incontro è stata esaminata la possibilità di ampliare la distribuzione irrigua nel territorio. La Valdichiana rientra nello schema di adduzione del Sistema di Montedoglio, che attraverso condotte primarie e laghetti di compenso, al momento può rifornire gran parte delle aziende agricole operanti nei 17 comuni appartenenti all’area interprovinciale.

Attraverso il potenziamento delle opere pubbliche di irrigazione collettiva già presenti sarebbe comunque possibile una migliore distribuzione delle risorse irrigue alle aziende interessate.

L’Assessore Stefania Saccardi, così come i Presidenti di EIUT e Consorzio di Bonifica, hanno assicurato la massima disponibilità ad individuare le soluzioni normative e progettuali necessarie a soddisfare le esigenze di un settore così strategico per l’economia della Valdichiana quale è quello agricolo.