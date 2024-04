Incidente in Fipili, tamponamento tra due camion. Traffico bloccato verso Firenze

Pisa, 29 aprile 2024 – Brutto incidente in Fipili nella mattina di lunedì 29 aprile. Due camion, come confermato dai vigili del fuoco, si sono tamponati dopo l’uscita di Lavoria direzione Pontedera. Il traffico – riporta il portale Muoversi in Toscana – risulta bloccato in direzione Firenze.

Al momento non si hanno notizie sullo stato di salute dei conducenti dei due mezzi pesanti. Ma l’entità del tamponamento sembra grave. Decine di soccorritori sul posto, tra cui i vigili del fuoco che insieme ai sanitari del 118 stanno cercando di estrarre il conducente dal mezzo pesante finito contro il camion cisterna.

Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire il traffico.

Notizia in aggiornamento