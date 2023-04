Incidente mortale in A11, chi era la giovane vittima

Scandicci (Firenze), 13 aprile 2023 – Sconcerto e tanta commozione nella zona di via della Pieve per la scomparsa di Lapo Papucci. Il 35enne che ha perso la vita l’altra notte dopo aver impattato con la sua auto un cantiere in movimento sull’A1.

L’uomo, che lascia un bimbo piccolo, è cresciuto su questo spicchio di via Pisana da una famiglia di pellettieri. E anche lui, fin da ragazzo, ha lavorato in pelletteria, prima come dipendente, poi con una propria attività posizionata sempre nella zona industriale di Scandicci, nel centro del distretto delle griffe.

Nel tempo si era specializzato nello sviluppo di modelleria e nella prototipia, branca essenziale per la produzione di articoli di pelletteria, con il proprio laboratorio. In molti sono increduli nella zona per l’assurdo destino toccato al 35enne che era molto conosciuto. Così ex compagni di scuola, amici, colleghi di lavoro hanno fatto girare la notizia; diversi conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia per dare sostegno in questo momento difficilissimo.

Fabrizio Morviducci