Incidente in A1, traffico in tilt tra Arezzo e Incisa Reggello

Firenze, 13 maggio 2024 – Un incidente in autostrada A1 sta paralizzando il traffico. È successo nel pomeriggio tra Arezzo e Incisa Reggello al km 333 in direzione nord. In base alle prime informazioni sono coinvolti alcuni veicoli in corsia di sorpasso. Al momento non si hanno notizie sullo stato di salute di eventuali feriti.

Il traffico è andato completamente in tilt. Si sono registrati nel pomeriggio 6 chilometri di coda in aumento in direzione nord. Code per curiosi anche in direzione sud. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

Un pomeriggio di disagi per chi viaggia nel tratto fiorentino dell’autostrada. Code a tratti si registrano anche tra Firenze sud e Firenze Scandicci per traffico intenso.