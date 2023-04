Incidente in autostrada A1, tre feriti tra Fabro e Chiusi. Traffico nel caos

Roma, 11 aprile 2023 – Un altro giorno di traffico nel caos in autostrada. Poco prima delle ore 16 sulla A1 Milano – Napoli nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze si è verificato un incidente all’altezza del km 418 nel quale sono rimaste coinvolte tre autovetture. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone.

Il traffico è completamente nel caos. Attualmente, alle ore 16:30, si registrano 12 km di coda nel tratto tra Orvieto e Chiusi in direzione Firenze.

Sul posto in seguito all’incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia stradale e il personale tecnico di Autostrade per l’Italia che consiglia agli automobilisti e a chi si trova in viaggio nel tratto interessato dall’incidente a uscire alla stazione di Orvieto e a rientrare in A1 alla stazione di Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria.