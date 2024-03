L’ombra del dolo al Kursaal, inferno di fuoco nella notte: in cenere il mito anni ‘80

Montecatini Terme (Pistoia), 24 marzo 2024 – Le fiamme sono esplose in alto, uscendo fuori dalle finestre e avvolgendo la facciata dell’edificio. Solo l’intensa attività dei vigili del fuoco ha permesso di domare l’incendio scoppiato ieri mattina, poco prima dell’alba, all’interno del ’Principe, celebre locale della movida di Montecatini, aperto lo scorso anno nella parte storica del Kursaal, il celebre complesso ludico, all’angolo tra corso Roma e viale IV Novembre. Una certezza agghiacciante è venuta fuori mentre le fiamme non erano ancora spente: l’incendio è di natura dolosa e avrebbe potuto procurare danni ancora peggiori. Quelli accertati, secondo una prima stima ufficiosa, ammontano a un milione e mezzo di euro.

L’allarme è stato lanciato alle 4.30, quando i residenti e gli ospiti della zona vicino al grande complesso immobiliare sono stati svegliati dal crepitare delle fiamme. I presenti non riuscivano a credere ai loro occhi: sembrava di stare sul set di qualche film con elaborati effetti speciali, ma tutto questo era realtà. Non appena giunti sul posto, i pompieri hanno visto che le fiamme avevano già lambito l’intero locale ed erano alte e ben visibili dall’esterno. Il tempestivo intervento ha scongiurato che altre zone del Kursaal fossero avvolte dalle fiamme. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono durate molte ore, proseguendo fino alla tarda mattinata e alle prime ore del pomeriggio. I tratti stradali dove le squadre di soccorso stavano operando, sono rimaste chiuse, per consentire agli operatori di concludere l’intervento in piena sicurezza.

Vigili del fuoco al lavoro sull’incendio che ha devastato il “Kursaal“ di Montecatini Terme

Per fortuna, il locale aveva chiuso un’ora prima dei fatti e nessuna persona è rimasta coinvolta nei fatti. Sul posto, sono intervenuti anche pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri per la gestione della viabilità. Mentre i vigili del fuoco completavano il loro intervento, è emersa un’agghiacciante ipotesi sulle cause dell’incendio, che avrebbe trovato riscontri testimoniali. Un uomo, che le telecamere interne del locale avrebbero ripreso con il volto travisato, avrebbe spaccato una porta di accesso con grande facilità, sarebbe entrato nel locale lanciando un oggetto simile a molotov. L’oggetto sarebbe esploso subito, mentre l’attentatore è riuscito a uscire alla svelta. Le fiamme si sono propagate subito e l’amministratore del locale è stato costretto a lanciarsi dalla finestra per uscire, preso poi al volo dagli agenti del commissariato. Sulla vicenda indagano gli operatori della squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Montecatini. Il fondo del "Principe" appartiene a un imprenditore montecatinese ed è in affitto a una società cinese con sede a Prato.

Incendio Il Principe al Kursaal

Un episodio terribile quello avvenuto al Kursaal, complesso immobiliare nato nel 1907, che per tanti anni ha ospitato un night club, una discoteca e un cinema-teatro con 1.200 posti. Acquistato alla fine degli anni Ottanta da un prestanome del boss della camorra Pasquale Galasso, è stato poi confiscato dall’autorità giudiziaria. Acquistato e ristrutturato completamente dalla società Monaco di Verona, ha mantenuto come era prima la facciata storica. L’ex sindaco Alberto Lapenna, alla guida di Montecatini dal 1987 al 1990, ricorda Inigo Cortesi, il grande imprenditore dello spettacolo che gestì il night e la discoteca del Kursaal, e le importanti stagioni di spettacoli realizzate al cinema-teatro. "Seppe dare una grandissima vitalità a questi luoghi di intrattenimento – sottolinea – Puntava su una clientela di grande qualità e i suoi collaboratori sapevano selezionare bene gli avventori. Prese poi il Teatro Verdi, Con una grande stagione di spettacoli televisivi, e lavorò anche in società con il grande Sergio Bernardini".

Le stagioni teatrali al Kursaal hanno portato nomi eccezionali a Montecatini. "Giorgio Gaber – ricorda Lapenna – Giulio Bosetti, Ernesto Calindri, Mia Martini, Mina, Carlo Hintermann e i Giancattivi sono solo alcuni dei nomi degli spettacoli prodotti dal Comune che facevano sempre il pienone". Il sindaco Luca Baroncini, già alle prese con la vicenda del magrebino assassinato nell’albergo abbandonato e ritrovato morto dopo un mese, invita all’unita’tutte le forze politiche in questo momento. "L’incendio al Kursaal ci addolora – dichiara - Per chi rappresenta le istituzioni è doveroso, in questa fase in cui ci sono indagini in corso per stabilire le cause, attendere le dichiarazioni ufficiali degli organi preposti a intervenire sull’accaduto. Attendiamo che il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine faccia il suo corso. Da parte nostra sono a disposizione le immagini delle numerose telecamere cittadine. Mi sono sentito con il commissariato e con il prefetto per mettermi a disposizione e per richiedere un incontro in prefettura al fine di parlare della situazione in città assieme alle minoranze".