In vendita il fabbricato nelle colline di Montecchio denominato Madonna di Riccardi

Arezzo, 22 giugno 2024 – Il Comune di Castiglion Fiorentino, visto che la struttura risulta non strategica per le funzioni istituzionali dell'ente, ha deciso di alienare il complesso immobiliare posto nelle vicinanze del Castello di Montecchio nel comune di Castiglion Fiorentino, in zona collinare nelle vicinanze della strada regionale n. 71. I

l compendio è formato da un fabbricato destinato ad uso ricettivo, un ex chiesa parrocchiale (Madonna di Riccardi) un corpo secondario destinato ad uso abitativo e ricettivo e un vicino terreno agricolo destinato a uliveto.

L'immobile principale è costituito da locali abitativi pari a 192 mq e locali per altri servizi per 175 mq a cui si aggiungono circa 100 mq siti in un fabbricato secondario e 153 mq relativi alla Chiesa. La proprietà comprende anche un uliveto di oltre 5000 mq .

Il prezzo a base d'asta è di 393.000,00 euro e le domande dovranno pervenire entro il 27 Luglio 2024

Di seguito il link per visionare la documentazione e per la presentazione delle offerte: https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/bandi/categorie/271126/bandi/2726561-bando-alienazione-mezzo-asta-pubblica-compendio