Arezzo, 28 ottobre 2024 – Il volontariato cortonese sempre più in rete

Momento di ascolto e confronto con l’Amministrazione comunale e per comprendere le opportunità proposte da Cesvot

Una mattinata per sviluppare nuove reti, nuove connessioni e condividere competenze per la crescita delle organizzazioni. È il tema dibattuto sabato scorso nell'ambito dell'incontro organizzato dalla delegazione Cesvot di Arezzo nella sala consiliare del Comune di Cortona. Vi hanno partecipato numerose associazioni di volontariato del territorio, a salutarle è stata l'assessore alle Politiche sociali Lucia Lupetti, mentre sul fronte dei contenuti la regia è stata degli addetti ai lavori Cesvot, fra cui il presidente Leonardo Rossi: «È stata un'occasione di incontro particolarmente ricca - ha dichiarato Rossi - sapevamo che il tessuto sociale cortonese fosse particolarmente dotato di queste caratteristiche. Grazie alla disponibilità dell'assessore possiamo mettere in piedi delle idee che possano portare ad un miglioramento del funzionamento del terzo settore».

Nel corso della mattinata i rappresentanti delle associazioni di volontariato hanno avuto modo di esprimere richieste all'Amministrazione comunale. «Come in tutte le occasioni di confronto - ha dichiarato l'assessore Lupetti - anche questa è stata importante per ascoltare e per affermare il punto di vista della nostra amministrazione. Le nostre associazioni hanno avuto la possibilità dialogare meglio fra loro e di conoscere le possibili opportunità di cui potrebbero beneficiare mettendosi in rete e partecipando a bandi pubblici».