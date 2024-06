Il Tenente Domenico Gaudio, oggi ha assunto il comando dei Carabinieri nel Casentino

Arezzo20 giugno 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena (AR) hanno il nuovo comandante, che sostituisce il Cap. Giuseppe Barbato, destinato ad altro incarico.

È il Tenente Domenico Gaudio, che oggi ha assunto il comando dei Carabinieri nel Casentino.

Calabrese di origine, Laureato in Giurisprudenza, Master di I° livello in Criminologia, Master di II° Livello in Diritto Penale Militare, è sposato ed ha un figlio di 2 anni.

In servizio nell’arma dei Carabinieri da 2009, ha frequentato la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, ed una volta promosso Maresciallo, è stato destinato alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano in provincia di Napoli. Nel 2018 vince il concorso per Ufficiale del Ruolo Normale e al termine della Scuola di Roma, è stato destinato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ricoprendo diversi incarichi, per ultimo quello di Capo Centro Servizi Telematici.