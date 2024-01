Il Sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri si candida per il terzo mandato

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Il Sindaco di Pratovecchio Stia Nicolò Caleri, dopo alcune indiscrezioni giornalistiche e politiche relative alla modifica della norma sul numero dei mandati per i sindaci dei piccoli comuni che, sembra, sarà esteso anche ai comuni di 15.000 abitanti, ma anche a seguito di numerose sollecitazioni da parte di cittadini su un probabile terzo mandato, ha deciso di dire la sua.

Caleri spiega così la sua posizione partendo da ciò che è stato fatto: “Questi dieci anni hanno rappresentato un periodo davvero molto importante per la nostra neonata comunità: assieme a tutti i consiglieri di queste due legislature e a tutte le formazioni partitiche e civiche che ci hanno sempre sostenuto, abbiamo prima immaginato e poi realizzato un cambiamento concreto per il nostro territorio. Grazie alla formazione dei nostri tecnici e a un valido e ambizioso parco progetti, siamo riusciti a intercettare moltissimi finanziamenti di importo elevato, che, uniti alle compartecipazioni comunali rese possibili dai fondi della fusione, ci hanno permesso di realizzare opere davvero importanti. In tal senso basta ricordare la nascita della Casa della Salute, della nuova Scuola dell’Infanzia (materna) e del Laboratorio di Arti e Mestieri, ma anche la totale ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri, che terminerà a giorni, e la costruzione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, i cui lavori cominceranno entro l’estate. Solo questi interventi quotano oltre 5 milioni di euro di investimenti, ma a essi vanno sommate le tante ristrutturazioni e valorizzazioni delle piazze, dei giardini pubblici, dei teatri, delle biblioteche e degli impianti sportivi. A tal proposito sono particolarmente orgoglioso delle tante aree gioco per bambini, che hanno riportato molte famiglie a vivere le piazze principali del paese, e dei campetti in sintetico del Kauzen e di Via Sanarelli, frequentatissimi dai nostri giovani durante tutto l’anno”.

Caleri spiega come, accanto alle opere pubbliche, ci sia stato un intenso lavoro su percorsi virtuosi, rapporti di valori anche sul fronte della cultura, ambito sul quale l’Alto casentino si è candidato come motore per tutta la vallata: “Assieme alle opere pubbliche, però, abbiamo avviato percorsi culturali, turistici e formativi importanti, come Officine Capodarno, il Museo del Ferro, il Centro Multimediale Dantesco, IMAGO e la Zona a Regolamento Specifico di pesca, tutte scommesse vinte per lo sviluppo dell’attrattività del nostro territorio. Sono stati anni anche difficili e faticosi, non lo nego, ma allo stesso tempo davvero entusiasmanti, che hanno forgiato un gruppo ampio di giovani amministratori capaci, come hanno dimostrato anche i miei due vicesindaci Serena Stefani, attualmente Presidente del Consorzio di Bonifica, e Michele Ausilio, ora consigliere in Provincia e candidatosi pochi mesi fa alla guida del PD provinciale”.

Il Sindaco di Pratovecchio Stia si mette a disposizione nuovamente puntando sulla necessità di dare compimento a tutte le progettualità che hanno visto la luce in questi anni e lo fa argomentando in questo modo: “Tenendo conto di tutti questi elementi e per non disperdere le competenze acquisite, abbiamo ritenuto che sia importante proseguire nel solco del lavoro svolto sino ad adesso, mettendo a frutto l’esperienza degli attuali amministratori, ma costruendo al contempo un nuovo percorso che includa anche altre forze politiche e della società civile che in questi anni hanno mostrato la volontà di partecipare alla costruzione del futuro del nostro paese.

Proprio per questo, nei giorni scorsi ho incontrato le forze politiche e i movimenti civici che mi hanno sostenuto in questi anni, comunicando loro la mia disponibilità a candidarmi nuovamente alla carica di sindaco di Pratovecchio Stia. Ovviamente tale disponibilità dovrà essere oggetto di valutazione da parte dei vari soggetti politici che potrebbero condividere questo percorso: tra di essi in modo particolare sia la componente civica di Futura che il Partito Socialista Italiano hanno già manifestato il loro appoggio, mentre il PD sta conducendo le consuete analisi del periodo pre-elettorale. Ovviamente una mia candidatura definitiva potrà emergere, oltre che dalla valutazione positiva di detti soggetti, anche e soprattutto dall’effettiva approvazione della modifica legislativa che permetterà il terzo mandato, nodo che dovrebbe essere sciolto nel mese di febbraio. Devo ringraziare tante persone per la fiducia e il supporto che in tutti questi anni mi hanno concesso non solo con il vostro voto, ma anche con parole e azioni concrete”.