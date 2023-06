Il Rotary Firenze Nord premia il “Valore del coraggio”

Firenze, 22 giugno 2023 – Un agente di Polizia Municipale di Firenze che mette in salvo una signora bloccata nel proprio appartamento invaso dal fumo di un incendio da un appartamento limitrofo. Un cittadino che riesce a sventare un tentativo di rapina e a far intervenire tempestivamente la Polizia di Stato che blocca il responsabile. Sono loro i vincitori del Premio «Il valore del coraggio 2023», giunto alla 3ª edizione, assegnato dal Rotary Club Firenze Nord a favore di persone che si sono particolarmente distinte in azioni di impegno civico, meritevoli di pubblico apprezzamento. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta ieri nel corso di una serata in Interclub con il Rotary Bisenzio Le Signe, ospitata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze presso il Distaccamento di Firenze Ovest. È il luogo dove ha anche sede l’interessantissimo Museo Storico dove sono esposti mezzi, attrezzature, immagini dei Vigili del Fuoco fiorentini nel corso del tempo. Tra i presenti il Questore di Firenze Maurizio Auriemma, il comandante dei Vigili del Fuoco Marisa Cesario, il comandante della Polizia Municipale Francesco Passaretti. «È un’occasione particolare - sottolinea Luigi Fazzini presidente del Rotary Firenze Nord - per ringraziare anche i Vigili del Fuoco per il loro quotidiano e silenzioso operare a favore della comunità». Un attestato di apprezzamento viene in particolare consegnato alla squadra Usar di Firenze (Urban Search and Rescue) «per aver volontariamente partecipato alla missione di soccorso in Turchia a seguito di tragico terremoto, contribuendo con professionalità e spirito di servizio alle complesse operazioni di ricerca e recupero persone (Turchia Febbraio 2023)». Era il pomeriggio del 22 febbraio 2023. Una pattuglia a piedi della Polizia Municipale di Firenze, composta dagli Agenti Edoardo Berionne e Giulia Chiodi, sta percorrendo via Maggio. D’improvviso si accorgono che da un piano alto di un palazzo esce del fumo nero. Immediato l’allarme alla propria centrale, subito diramato ai Vigili del Fuoco. Mentre Chiodi resta in strada a monitorare la situazione e a facilitare l’uscita dei condomini, Berionne non ci pensa un momento. Sale le scale dell’edificio nonostante il fumo e trova un’anziana signora, Graziella Bini, bloccata nel suo appartamento invaso dal fumo. Il vigile la prende materialmente in braccio e la porta via, accompagnata dal marito, mentre arrivano i Vigili del Fuoco che mettono in sicurezza l’immobile. Questa la motivazione del premio assegnato all’Agente di Polizia Municipale Edoardo Berionne: «per aver tempestivamente tratto in salvo una donna rimasta bloccata da un incendio nel proprio appartamento. Non comune esempio di coraggio e di spirito d’iniziativa che merita particolare apprezzamento. (Firenze, 22 febbraio 2023)». È il pomeriggio del 7 marzo 2023. L’ingegner Carlo Fraschetti sorprende nel garage del suo immobile, in pieno centro storico di Firenze, un giovane che sta armeggiando intorno al suo scooter con l’evidente scopo di rubarlo. Non c’è nessuno nel garage tranne loro due. Fraschetti potrebbe lasciar perdere per non correre rischi, ma decide di affrontare l’intruso - pur tenendosi a distanza di sicurezza - intimandogli di lasciare il motorino. Momenti concitati, nei quali Fraschetti trova la possibilità di allertare il numero unico 112 di emergenza. L’uomo a quel punto cerca una via di fuga arrivando a spintonare il proprietario del motoveicolo e ad uscire in strada su via degli Alfani. Lastrucci non si dà per vinto e lo segue chiedendo, inascoltato, aiuto ai passanti. Pochi istanti e arriva sul posto una prima volante della Questura a cui Fraschetti indica dove potrebbe essere il rapinatore che infatti viene individuato nascosto tra le auto in sosta. L’uomo, con precedenti di polizia, viene fermato, accompagnato in Questura e quindi in carcere. L’episodio è stato particolarmente apprezzato dal Questore di Firenze Maurizio Auriemma, presente alla cerimonia, per la fattiva collaborazione tra cittadino e Forze dell’ordine. Questa la motivazione del Premio oggi attribuito dal Rotary Firenze Nord: «A Carlo Fraschetti per aver sventato con audacia un reato contro il patrimonio e cooperato con la Polizia di Stato al fermo del responsabile. Non comune esempio di coraggio che merita particolare apprezzamento. (Firenze, 7 marzo 2023)».