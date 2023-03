Il Prefetto incontra la consulta orafa

prefetto

Arezzo, 24 marzo 2023 – “È massima l’attenzione per garantire al settore orafo un adeguato standard di sicurezza contro i tentativi di rapina o di furto all’interno delle aziende”, così il Prefetto Maddalena De Luca si è espresso a margine dell’incontro avvenuto in Prefettura con i rappresentanti della Consulta orafa in seguito ad alcuni episodi delinquenziali avvenuti a danno di imprese del territorio.

L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire l’estrema vicinanza di tutte le istituzioni agli imprenditori del settore e per confermare la capillare presenza delle forze dell’ordine sul territorio a prevenzione e contrasto degli episodi criminosi.

“Esiste grande collaborazione con i rappresentanti del settore orafo e siamo costantemente al lavoro per definire insieme le strategie migliori idonee a contrastare il fenomeno criminale” ha ribadito il Prefetto.

Particolare attenzione verrà pertanto rivolta ad elevare il livello di sicurezza delle aziende stesse anche migliorando l’efficienza degli apparati di videosorveglianza, strumento indispensabile per la prevenzione e la repressione di questo tipo di reati.

“L’invito e l’impegno”, ha detto poi il Prefetto, “è quello di non abbassare mai la guardia, ma al contrario, di continuare a lavorare tutti insieme per aumentare il livello di sicurezza nel settore della aziende orafe, per poter garantire l’ordinato sviluppo di questo settore così importante per l’economia del territorio”.