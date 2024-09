Arezzo, 17 settembre 2024 – “Il Mondo in tasca” di Fausto Casi sarà presentato alla Camera dei Deputati.

Il progetto del Prof. Fausto Casi, Curatore Scientifico e Fondatore del MUMEC il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, in via Ricasoli, Il MOndo in Tasca sbarca alla Camera dei Deputati.

Il Mondo in tasca vuole celebrare i: 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, 100 anni di radiofonia italiana e 70 anni di RAI, radiotelevisione italiana

Lunedì 23 settembre alle ore 17:30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio a Roma, l’evento vedrà l’introduzione dell’On. Tiziana Nisini e della Dott.ssa Valentina Casi, Direttrice del Museo MUMEC di Arezzo.