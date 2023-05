Il Mercatino dei Ragazzi volta oltre 50mila euro

Arezzo, 22 maggio 2023 – “Il 69esimo Mercatino dei Ragazzi ha permesso di raccogliere 50.411 euro – dice il Presidente del Calcit Giancarlo Sassoli - E’ stata una bellissima edizione e una giornata di bel tempo che ha permesso di raccogliere una somma importante che destineremo al servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche”.

Una cifra che si avvicina all’edizione record di un anno fa quando furono superati i 56mila euro, ma che viene superata se si considerano anche gli 8300 euro raccolti per il Calcit, grazie alla 29esima rassegna Mercatino in Concerto che si è conclusa sempre domenica al Circolo Artistico con l’assegnazione del Premio del pubblico 2023 ad Emanuele Altamura.

Domenica i cappellini gialli erano meno del solito e i 250 banchini previsti nella data iniziale del 14 maggio, erano molti meno lasciando intravedere buchi sul percorso che si snodava per un chilometro e mezzo in zona Eden. Ma le presenze del 21 maggio, data scelta per il recupero nonostante le previsioni non ottimali della vigilia, si sono rivelate decisive.