Il “Gianni Schicchi” di Puccini incanta Oroarezzo al Teatro Petrarca, tra musica, gioielli e grande tradizione operistica

Arezzo, 13 maggio 2025 – Si è tenuta ieri lunedì 12 maggio al Teatro Petrarca di Arezzo con grande affluenza di pubblico la rappresentazione di Gianni Schicchi, opera comica in atto unico di Giacomo Puccini, in occasione di Oroarezzo – International Jewelry Exhibition. Una serata speciale che ha saputo fondere la potenza del melodramma italiano con l’eleganza e la creatività dell’arte orafa nazionale. Tra i presenti un gran parterre di ospiti tra cui il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, Matteo Farsura, direttore delle fiere orafe di Italian Exhibition Group e a Egidio Chini, vicepresidente di Federorafi Confindustria. E ancora: Alessandra Pastorelli, della Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI; Gian Luca Rosai, vicedirettore Confcommercio Firenze-Arezzo; Massimo Guasconi, presidente della Camera di Comemrcio di Arezzo-Siena; Dario Bonauguri, vicepresidente Federorafi Confindustria; il consigliere della Provincia di Arezzo Simon Pietro Palazzo. L’evento, con la partecipazione dell’Orchestra delle Stanze dell’Opera diretta da Gianna Fratta, fortemente voluto da Italian Exhibition Group, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e Confindustria Federorafi, ha visto protagonista un cast d’eccellenza: nel ruolo del titolo il baritono Mario Cassi, affiancato dagli allievi del progetto formativo “Le Stanze dell’Opera”, in un allestimento firmato da Venti Lucenti, realtà attiva da oltre trent’anni nella formazione e divulgazione dell’opera lirica tra i più giovani, a cura di Marco Burberi. La regia e i costumi sono stati curati da Manu Lalli, le scene da Daniele Leone, e il disegno luci da Giuseppe Filipponio. A rendere ancora più straordinaria la messinscena, una selezione di gioielli unici, appositamente realizzati per i costumi da alcune tra le eccellenze dell’oreficeria italiana: Unoaerre, Quadrifoglio, Migliorini Gioielli, Chianucci Maurizio, Chini, Femar, Giordini, Gold Art, Graziella Braccialini e, da Vicenza, Maria De Toni.

"Sono estremamente felice: - dichiara Mario Cassi - questo Gianni Schicchi, nato lo scorso settembre e subito accolto con entusiasmo da pubblico e addetti ai lavori, ha oggi conquistato prima il pubblico delle scuole e poi, questa sera, un pubblico internazionale. La sinergia tra la Fondazione Guido d'Arezzo, Federorafi e IEG si è rivelata vincente. È per me motivo di grande orgoglio aver tenuto a battesimo, in questa serata speciale, un'Orchestra per l’Opera che potrà regalare in futuro grandi soddisfazioni alla città di Arezzo, insieme ai meravigliosi allievi delle Stanze dell’Opera”.