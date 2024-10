Il Convegno “Economia e Integrazione Culturale” alla Borsa Merci

Arezzo, 25 ottobre 2024 – Convegno “Economia e Integrazione Culturale” Arezzo, 26 ottobre 2024 - Borsa Merci, Piazza Risorgimento, 23

Sabato 26 ottobre 2024, a partire dalle ore 9:45, si terrà presso la Borsa Merci di Arezzo il convegno intitolato “Economia e Integrazione Culturale”, un evento che pone al centro del dibattito il ruolo dell’integrazione culturale come motore di crescita economica. L’iniziativa, particolarmente attuale in un periodo di crisi per il settore manifatturiero, punta a riflettere sulle sfide e opportunità per le piccole imprese, molte delle quali gestite da stranieri.

Programma dell’evento:

• Ore 10:00: Saluti istituzionali del Tenente Colonnello Alfonso Amorosini (Comando Carabinieri), rappresentanti del Comune di Arezzo e della Provincia.

Seguiranno i saluti della Diocesi di Arezzo con l’intervento del Vicario Generale, Mons. Alessandro Conti, e di un rappresentante dell’Imam di Arezzo, in considerazione della presenza significativa di immigrati di diverse nazionalità.

• Ore 10:50: Relazione introduttiva del Presidente della Camera di Commercio, Massimo Guasconi.

• Interventi successivi:

• Giordana Giordini, con un focus sulle problematiche del settore moda.

• Benedetto Tuci, Presidente del Movimento Consumatori Toscana, che discuterà l’importanza dell’alfabetizzazione e le difficoltà nei rapporti con gli immigrati.

• Dott.ssa Cantaluppi, dell’associazione “Donne Insieme”, che affronterà le questioni legate alle donne immigrate.

Un aspetto distintivo del convegno sarà il coinvolgimento diretto degli immigrati già integrati nelle istituzioni.

Interverranno infatti:

• Kumar Amar, Presidente del Consiglio Comunale di Bibbiena.

• Sarbjit Kaur, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Terranuova Bracciolini.

La giornata si concluderà con l’intervento di Aman Ullah, imprenditore e Presidente della Comunità Bengalese, che condividerà la sua esperienza di 28 anni in Italia.

Moderatore: Armando Mansueto, Presidente dello Sportello dei Cittadini – Movimento Consumatori di Arezzo.

L’evento è organizzato dal Movimento Consumatori Arezzo con la compartecipazione del Cesvot, la collaborazione della Comunità Bengalese, e patrocinato dal Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, Camera di Commercio e Diocesi di Arezzo.

Partecipazione aperta a tutti.

In allegato la locandina del convegno.