“Il Comune di Arezzo ricordi tutti i propri consiglieri scomparsi”

Arezzo, 19 dicembre 2023 – Il Comune di Arezzo ricordi tutte le figure e le storie dei propri consiglieri scomparsi. La provocatoria richiesta è mossa congiuntamente da Acli Arezzo e Cisl Arezzo di fronte alla commemorazione per Oreste Ghinelli a cent’anni dalla nascita organizzata dal Presidente del Consiglio Comunale e ospitata nell’aula della massima assise cittadina.

Le due realtà evidenziano la mancanza di simili incontri promossi in memoria di altri ex consiglieri comunali né durante l’attuale consigliatura né nella passata consigliatura, sempre a guida di centrodestra, dunque esprimono perplessità verso le motivazioni alla base di questa specifica iniziativa riservata al padre dell’attuale sindaco. L’invito avanzato da Acli e Cisl allo stesso Presidente del Consiglio Comunale è di agire ora con spirito di coerenza istituzionale attraverso la previsione di commemorazioni per chiunque abbia contribuito alla recente storia di Arezzo, a partire da Sante Tani per aver dato la vita per la democrazia e la libertà della città e della comunità.