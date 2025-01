Il compositore Carlo Zarinelli, che ha messo in musica i maggiori poeti italiani, musica un testo dell'aretina Lucrezia Lombardo

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Da qualche anno, Carlo Zarinelli ha dato vita a un progetto unico, che unisce poesia e musica. Difatti, nel suo “Poetry in music Project in progress”, l’autore crea un linguaggio che converte i versi in forma cantata. Traggono vita da questo connubio, delle composizione straordinarie e capaci davvero d’incantare l’anima di chi ascolta.

Protagoniste delle canzoni di Zarinelli sono alcune delle liriche più note della storia della letteratura universale e che vantano autori tra cui Eugenio Montale, Emily Dikinson, Fernando Pessoa, William Shakespeare, Elsa Morante, Nazim Hikmet, Dante Alighieri, ma anche alcuni dei più celebri poeti del Novecento italiano come Antonia Pozzi, Aldo Palazzeschi, Camillo Sbarbaro, Vincenzo Cardarelli, Umberta Saba, Patrizia Cavalli, Franco Loi, nonché autori viventi tra cui Maria Grazia Calandrone, Giuseppe Conte, Guido Oldani, Umberto Piersanti, Alberto Pellegatta, Gabriele Galloni e la poetessa aretina Lucrezia Lombardo. A una composizione di Lombardo dal titolo “Compassione”, difatti, Zarinelli ha di recente dedicato la sua ultima fatica musicale.

Originario di Milano, il compositore dà avvio al suo progetto poetico-musicale nel 2019, ottenendo da subito prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Lunezia per la sezione “musicare i poeti”.

In maniera alchemica, Zarinelli lascia inalterato il testo poetico degli autori e da esso trae la composizione musicale, che effettivamente trasforma l’essenza dei versi, animandoli. Del resto, sin dalle origini, poesia e musica erano legate, basti pensare alla tradizione aedica nella Grecia antica.

Durante le serate di musica, Zarinelli, oltre a eseguire i brani compositi per i singoli testi poetici, proietta spesso immagini, che contribuiscono a creare un’atmosfera magica, capace di trascinare il pubblico in un’immersione totale nell’opera d’arte.

Oltre ad essersi esibito presso alcuni dei maggiori teatri nazionali, come il Teatro Franco Parenti e in occasione del Book City Milano, Zarinelli ha portato, e porta tutt’ora, il suo spettacolo in giro, con lo scopo di dare vita a una raffinata produzione culturale, che avvicini il grande pubblico al linguaggio poetico, attraverso il suono dell’anima.